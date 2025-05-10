На Полтавщині через вибух боєприпасу загинув чоловік
У суботу, 10 травня, у селі Вербки Кременчуцького району Полтавської області внаслідок вибуху боєприпасу загинув чоловік
Про це повідомляє ГУ НП в Полтавській області.
Зазначається, що близько 04:50 до поліції надійшло повідомлення про вибух у селі Вербки Кременчуцького району. На місце події прибула слідчо-оперативна група, яка встановлює обставини інциденту.
"За попередньою інформацією слідства, на території приватного домоволодіння, ймовірно, вибухнув боєприпас, унаслідок чого загинув місцевий мешканець 1992 року народження", - йдеться у повідомленні.
На місці події працює слідчо-оперативна група, вибухотехніки та криміналіст. Правоохоронці встановлюють причини та обставини події.
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