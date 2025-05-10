На Полтавщині через вибух боєприпасу загинув чоловік

Про це повідомляє ГУ НП в Полтавській області.

Зазначається, що близько 04:50 до поліції надійшло повідомлення про вибух у селі Вербки Кременчуцького району. На місце події прибула слідчо-оперативна група, яка встановлює обставини інциденту.

"За попередньою інформацією слідства, на території приватного домоволодіння, ймовірно, вибухнув боєприпас, унаслідок чого загинув місцевий мешканець 1992 року народження", - йдеться у повідомленні.

На місці події працює слідчо-оперативна група, вибухотехніки та криміналіст. Правоохоронці встановлюють причини та обставини події.