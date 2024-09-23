На розмінованих ділянках Миколаївщини виявили забруднення небезпечними важкими металами
Військові екологи обстежили на трьох розмінованих ділянках Миколаївської області забрудненість ґрунтів та зафіксували наявність небезпечних важких металів, серед яких зокрема титан, барій та цирконій
Про це повідомляє Міністерство оборони України.
"Фахівці Міністерства оборони України обстежили забрудненість ґрунтів на трьох вже розмінованих ділянках Миколаївської області – з околиці міста Снігурівка та району села Киселівка Первомайської селищної громади, які зазнали значних пошкоджень внаслідок обстрілів та окупації. Проби ґрунтів відібрали у місцях із найбільш пошкодженими генетичними шарами ґрунту", - йдеться в матеріалі.
За результатами експрес-аналізу на важкі метали були зокрема виявлені цирконій, залізо, стронцій, кальцій, калій, магній, титан і барій.
Згодом відібрані зразки ґрунту проаналізують більш детально в стаціонарних умовах Центру досконалості протимінної діяльності та екологічної безпеки за відповідними методиками.
"На основі отриманих результатів Кабінет міністрів України розробить рекомендації щодо подальшого використання розмінованих земель в агропромисловому комплексі країни. Ми маємо забезпечити безпечне повернення цих територій до господарського обігу", - сказав очільник головного управління протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки полковник Руслан Берегуля.
- 21 вересня повідомлялось, що на повне розмінування території України традиційними методами може знадобитися сотня років, технології допоможуть прискорити цей процес.
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