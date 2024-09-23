На розмінованих ділянках Миколаївщини виявили забруднення небезпечними важкими металами

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

"Фахівці Міністерства оборони України обстежили забрудненість ґрунтів на трьох вже розмінованих ділянках Миколаївської області – з околиці міста Снігурівка та району села Киселівка Первомайської селищної громади, які зазнали значних пошкоджень внаслідок обстрілів та окупації. Проби ґрунтів відібрали у місцях із найбільш пошкодженими генетичними шарами ґрунту", - йдеться в матеріалі.

За результатами експрес-аналізу на важкі метали були зокрема виявлені цирконій, залізо, стронцій, кальцій, калій, магній, титан і барій.

Згодом відібрані зразки ґрунту проаналізують більш детально в стаціонарних умовах Центру досконалості протимінної діяльності та екологічної безпеки за відповідними методиками.

"На основі отриманих результатів Кабінет міністрів України розробить рекомендації щодо подальшого використання розмінованих земель в агропромисловому комплексі країни. Ми маємо забезпечити безпечне повернення цих територій до господарського обігу", - сказав очільник головного управління протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки полковник Руслан Берегуля.