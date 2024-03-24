На ТОТ Запоріжжя в автомобільній аварії загинув російський чиновник

Про це повідомляє російський Telegram-канал ASTRA.

Як зазначили у виданні, ввечері у селі Нововасилівка Хван на автівці "Кіа Спортаж" вилетів на зустрічну смугу, врізався в автомобіль марки "Урал", яким кермував військовий.

Військовослужбовець не постраждав, однак російському чиновнику пощастило менше. Він загинув на місці.

Довідково: Микола Хван - колишній депутат законодавчих зборів Новосибірської області.

До 2010 року працював директором управління замовника з будівництва підземних транспортних споруд Новосибірська, де, за версією слідства, він розтратив понад 200 тис. рублів із коштів підприємства.

Тоді суд засудив його до двох років позбавлення волі умовно. За даними видання, до автокатастрофи Хван був радником глави республіки Тива.