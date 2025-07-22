На винищувачі Mirage-2000 сталася відмова авіаційної техніки під час виконання завдання, - Повітряні сили
Увечері 22 липня під час виконання польотного завдання на винищувачі Mirage-2000 сталася відмова авіаційної техніки. Пілот доповів керівнику польотів
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Льотчик катапультувався, він у стабільному стані. Його знайшла пошуково-рятувальна команда.
"Увечері 22 липня 2025 року, під час виконання польотного завдання на винищувачі Mirage-2000, сталася відмова авіаційної техніки, про що пілот доповів керівнику польотів. Далі діяв грамотно, як належить у кризових ситуаціях, і успішно катапультувався", – йдеться в матеріалі.
Нині призначили спеціальну комісію, аби встановити причини події.
- Україна отримала перші винищувачі Mirage 2000 від Франції в лютому 2025 року.
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