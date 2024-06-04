На Вінниччині перекинувся екскурсійний автобус зі школярами: постраждали семеро людей

Про це інформує пресслужба поліції Вінниччини.

Зазначається, що автопригода сталась близько 00:40 біля села Кунка Гайсинського району.

За попередньою інформацією слідства, 46-річний водій мікроавтобуса Mercedes Sprinter, який здійснював нерегулярні пасажирські перевезення, не впорався з керуванням та допустив перекидання транспортного засобу.

На той момент у салоні перебувало 17 дітей віком від 7 до 17 років та 5 дорослих. Група поверталась з екскурсії.

За медичною допомогою звернулось семеро пасажирів, з яких 5 підлітків віком 16 та 17 років, з них один госпіталізований. Іншим учасникам ДТП надали медичну допомогу та відпустили додому.

Як повідомили у поліції, водій був тверезий. За фактом автопригоди відкрито кримінальне провадження, водієві загрожує до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років.