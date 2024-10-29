На Вінниччині стався витік аміаку з автоцистерни

Про це повідомляє ДСНС.

"Надзвичайники оперативно вжили заходів для запобігання розповсюдженню хмари, використовуючи розпилені водні струмені, а також провівши роботи з перекачування аміаку в порожню ємність", - йдеться у повідомленні.

У ДСНС додали, що ситуація контрольована та не становить загрози життю і здоров'ю громадян.