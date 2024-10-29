На Вінниччині стався витік аміаку з автоцистерни
На Вінниччині вранці 29 жовтня стався витік безводного аміаку з запірного вентиля автоцистерни поблизу села Ставки Піщанської громади
Про це повідомляє ДСНС.
"Надзвичайники оперативно вжили заходів для запобігання розповсюдженню хмари, використовуючи розпилені водні струмені, а також провівши роботи з перекачування аміаку в порожню ємність", - йдеться у повідомленні.
У ДСНС додали, що ситуація контрольована та не становить загрози життю і здоров'ю громадян.
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