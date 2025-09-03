На заході — грози, на решті території — сонячно: прогноз погоди на 4 вересня від Наталії Діденко
Протягом дня 4 вересня на всій території України зберігатиметься тепла погода. Найближчий дощ у Києві ймовірний у понеділок, 8 вересня
Про це синоптикиня Наталка Діденко повідомила у своєму телеграм-каналі.
"Жовта лінія з колючками на карті нижче — це так звана лінія сходження, або лінія нестійкості. Це така вузька зона, де сходяться повітряні потоки, провокують конвергенцію, через що виникає, активізується конвекція і, як наслідок, у цій зоні з'являються активні дощі, навіть зливи та грози", - прокоментувала вона карту.
фото: Наталка Діденко
Як уточнила синоптикиня, конвекція — "головний мотор злив, гроз, шквалів, граду, коли тепле легке повітря підіймається, важке холодне опускається при зустрічі й виникають ось ці явища".
Тому завтра, 4 вересня, на крайньому заході України ймовірні грозові дощі. На решті території буде сухо, сонячно, антициклон.
Температура повітря протягом дня 4 вересня очікується +24...+29 градусів, на заході та півдні +28...+32 градуси.
У Києві 4 вересня буде сухо, сонячно та +26 градусів.
Найближчий дощ ймовірний у понеділок, 8 вересня.
