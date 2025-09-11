На Запорізькому напрямку на літаку Су-27 загинув льотчик Олександр Боровик
Під час виконання бойового завдання на літаку Су-24 на Запорізькому напрямку загинув льотчик, майор Олександр Боровий
Про це повідомила 39-ї бригада тактичної авіації.
"11 вересня 2025 року, близько 13.30, на Запорізькому напрямку під час виконання бойового завдання на літаку Су-27 загинув наш побратим - льотчик 39-ї бригади тактичної авіації майор Боровик Олександр Миколайович 19.04.1995 р.н.", – написали військові.
Наразі триває встановлення причини та обставини події.
