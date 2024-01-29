На Житомирщині сталася пожежа у приватному будинку: загинули дві дитини

Про це пише ДСНС.

Зазначається, що загиблі дівчини були 2021 та 2022 років народження.

"Ймовірно, загорілися речі та дитяче ліжко, що стояло впритул до груби. За попередньою інформацією, цього дня батьки з трьома старшими дітьми на деякий час пішли до сусідів, вдома залишилися двоє менших діток. Коли ж повернулися і відкрили двері веранди, то побачили у будинку дим, а в одній із кімнат на підлозі виявили дітей без свідомості. Їх винесли на вулицю і спробували привести до тями, але не вдалося", - йдеться у повідомленні.

Остаточну причину пожежі та усі обставини надзвичайної події встановлять правоохоронці.