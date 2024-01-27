У Дніпровському районі Києва вранці сталася пожежа у квартирі: загинула жінка
Вранці 27 січня у Дніпровському районі столиці сталася пожежа у квартирі багатоповерхівки. Унаслідок цього в кареті швидкої допомоги померла жінка
Про це пише ДСНС.
"27 січня о 07:46 надійшло повідомлення про пожежу на вул. Андрія Малишка, 27. Пожежа виникла в одній із квартир на 3 поверсі 9-поверхового житлового будинку", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що з 3 поверху, за допомогою автодрабини було евакуйовано потерпілу, проте в кареті швидкої допомоги жінка померла. Також з верхніх поверхів було евакуйовано 5 жителів будинку.
Вже о 08:44 рятувальники ліквідували пожежу на площі 35 кв.м. Причину та обставини виникнення пожежі встановлюватимуть правоохоронці.
- У Дніпровському районі столиці уночі суботи, 13 січня, сталася пожежа у сміттєзбірнику багатоповерхового будинку. Під час гасіння вогню рятувальники виявили тіла двох людей.
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