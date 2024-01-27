У Дніпровському районі Києва вранці сталася пожежа у квартирі: загинула жінка

Про це пише ДСНС.

"27 січня о 07:46 надійшло повідомлення про пожежу на вул. Андрія Малишка, 27. Пожежа виникла в одній із квартир на 3 поверсі 9-поверхового житлового будинку", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що з 3 поверху, за допомогою автодрабини було евакуйовано потерпілу, проте в кареті швидкої допомоги жінка померла. Також з верхніх поверхів було евакуйовано 5 жителів будинку.

Вже о 08:44 рятувальники ліквідували пожежу на площі 35 кв.м. Причину та обставини виникнення пожежі встановлюватимуть правоохоронці.