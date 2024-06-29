На Житомирщині й Харківщині під час робіт загинули двоє енергетиків, на Донеччині через обстріл шахти під землею були 73 працівники
У Житомирській та Харківській областях під час виконання робіт загинули двоє енергетиків, а на Донеччині через обстріл шахти під землею залишалися 73 працівники
Про це повідомляє Міненерго.
У Житомирській та Харківській областях під час обслуговування електромереж загинули працівники обленерго.
Зокрема, на Житомирщині 31-річний електромонтер з експлуатації розподільних мереж потрапив під напругу під час огляду повітряної лінії.
У Харківській області під напругу потрапив 40-річний майстер розподільних мереж. Лікарі швидкої констатували його смерть.
На Донеччині ворожим обстрілом було пошкоджено повітряну лінію оператора системи розподілу. Відключилась підстанція та приєднані до неї побутові споживачі та шахта. У той момент у шахті було 73 працівники, їх вивели на поверхню. Всіх споживачів заживили.
- Графіки погодинних відключень електрики для споживачів сьогодні, 29 червня, застосовуватимуть протягом усієї доби. Також заплановано імпорт електроенергії.
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