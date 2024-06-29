На Житомирщині й Харківщині під час робіт загинули двоє енергетиків, на Донеччині через обстріл шахти під землею були 73 працівники

Про це повідомляє Міненерго.

У Житомирській та Харківській областях під час обслуговування електромереж загинули працівники обленерго.

Зокрема, на Житомирщині 31-річний електромонтер з експлуатації розподільних мереж потрапив під напругу під час огляду повітряної лінії.

У Харківській області під напругу потрапив 40-річний майстер розподільних мереж. Лікарі швидкої констатували його смерть.

На Донеччині ворожим обстрілом було пошкоджено повітряну лінію оператора системи розподілу. Відключилась підстанція та приєднані до неї побутові споживачі та шахта. У той момент у шахті було 73 працівники, їх вивели на поверхню. Всіх споживачів заживили.