Надвеликих спецпенсій для топових посадовців не буде, – міністерка Жолнович

Про це розповіла в Українському кризовому центрі міністерка соціальної політики Оксана Жолнович. На події працювала кореспондентка Еспресо Тетяна Голунова.

Говорячи про пенсії по інвалідності високопосадовцям, пані Жолнович розповіла, що зареєстровано законопроєкт, який передбачає, що всі такі пенсії обраховують за загальним правилом.

"Коли людина потребує підтримки в інвалідності, то не важливо, чи це прокурор, чи, наприклад, фахівець з обліку, чи, скажімо, журналіст. Немає значення. Це людина, яка потребує підтримки. Ми маємо розраховувати ту потребу в підтримці, а не спецстатус. Законопроєкт урівнює всі підходи до нарахування допомоги по інвалідності, вони не залежать від статусу. Окрім учасників бойових дій – для них окремо зберігається підтримка", – пояснила міністерка.

Окрім того, щоб забезпечити справедливість у загальній системі спецпенсій, коли окремі категорії пенсіонерів виходять на пенсію швидше і її розрахунок здійснюють за вищими параметрами, ніж за загальним правилом, у законі про Держбюджет та у спеціальній постанові обмежили обмежувальними коефіцієнтами всі пенсії, які становлять більш ніж 23 тис. грн.

"Це, як правило, прокурори й інші топпосадовці, які отримували дуже високі пенсії. Зазвичай такі пенсії були отримані в результаті судів, судових рішень. Таким чином ми також показуємо, що будь-які маніпуляції не матимуть сенсу. І не стимулюємо людей звертатися в суд, тому що є закон і його потрібно дотримуватися", – додала Оксана Жолнович.