Надвеликих спецпенсій для топових посадовців не буде, – міністерка Жолнович
В Україні обмежили пенсії спецпенсіонерів, які не є учасниками бойових дій та не захищали державу від російського вторгнення
Про це розповіла в Українському кризовому центрі міністерка соціальної політики Оксана Жолнович. На події працювала кореспондентка Еспресо Тетяна Голунова.
Говорячи про пенсії по інвалідності високопосадовцям, пані Жолнович розповіла, що зареєстровано законопроєкт, який передбачає, що всі такі пенсії обраховують за загальним правилом.
"Коли людина потребує підтримки в інвалідності, то не важливо, чи це прокурор, чи, наприклад, фахівець з обліку, чи, скажімо, журналіст. Немає значення. Це людина, яка потребує підтримки. Ми маємо розраховувати ту потребу в підтримці, а не спецстатус. Законопроєкт урівнює всі підходи до нарахування допомоги по інвалідності, вони не залежать від статусу. Окрім учасників бойових дій – для них окремо зберігається підтримка", – пояснила міністерка.
Окрім того, щоб забезпечити справедливість у загальній системі спецпенсій, коли окремі категорії пенсіонерів виходять на пенсію швидше і її розрахунок здійснюють за вищими параметрами, ніж за загальним правилом, у законі про Держбюджет та у спеціальній постанові обмежили обмежувальними коефіцієнтами всі пенсії, які становлять більш ніж 23 тис. грн.
"Це, як правило, прокурори й інші топпосадовці, які отримували дуже високі пенсії. Зазвичай такі пенсії були отримані в результаті судів, судових рішень. Таким чином ми також показуємо, що будь-які маніпуляції не матимуть сенсу. І не стимулюємо людей звертатися в суд, тому що є закон і його потрібно дотримуватися", – додала Оксана Жолнович.
- Міністерка розповіла, що в Україні планують зробити щорічною послугу "Тепла зима", започатковану у 2024 році.
- За даними Міністерства соцполітики, у 2024 році на фінансування пенсій спрямували 736,4 млрд грн, проіндексовано пенсії для 10 млн українців на 8%. Пенсіонерам на прифронтових територіях завдяки підтримці Всесвітньої продовольчої програми ООН додатково виплатили понад 1,9 млрд грн.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.78 Купівля 41.78Продаж 42.29
- EUR Купівля 43.69Продаж 44.39
- Актуальне
- Важливе