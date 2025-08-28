Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Суспільство "Нагальне питання": нардеп Костенко виступив за запровадження продажу SIM-карт за паспортами

"Нагальне питання": нардеп Костенко виступив за запровадження продажу SIM-карт за паспортами

Юлія Юліна
28 серпня, 2025 четвер
11:55
Суспільство Смартфон

Продаж SIM-карт за паспортами не буде обмеженням прав українців, це загальноєвропейська практика, а для країни в умовах війни це також є питанням нацбезпеки

Зміст

Про це в інтерв'ю NV сказав член оборонного комітету ВР Роман Костенко.

 "Я скажу, що його (питання про продаж карток за паспортами, - ред.) декілька разів порушували, і багато колег завжди починають порівняти це з законами 2013 року. Пам'ятаєте закони Януковича, які обмежували права? Насправді ж це потрібно для безпеки, тому що росіяни беруть наші картки й вставляють їх у "шахеди" для того, щоб мати інтернет на нашій території", - пояснив нардеп.

За словами політика, ніхто не хоче на себе брати відповідальність за ухвалення такого рішення. Водночас продаж карток мобільних операторів у європейських країнах здійснюється за паспортами, і це нормально.

"Це нагальне питання, але відразу говорять про те, що суспільство це сприйме, як закони про обмеження прав. Хоча ми живемо з вами в режимі воєнного стану вже четвертий рік", - висловився Костенко.

"Хоча б на час воєнного стану ми маємо це контролювати, бо кожен зараз може брати сімки, купувати їх, передавати за кордон, а потім це шкодить нашим громадянам", - додав він.

На його думку, це питання потрібно вивчити, проговорити зі спецслужбами, прокомунікувати з суспільством і пояснити, що це важливо з погляду безпеки.

Теги:
Новини
Україна
Верховна Рада
Технології
Читайте також:
танкер зі зрідженим вуглекислим газом
Автор Зіновія Воронович
26 серпня, 2025 вiвторок
Норвегія вперше у світі закачала вуглекислий газ на глибину 2,6 км під дном Північного моря: чому це важливо
Матеуш Моравецький
Автор Юлія Юліна
26 серпня, 2025 вiвторок
Експрем'єр Моравецький запропонував депортувати з Польщі за демонстрацію "символіки Бандери"
Сергій Лавров в інтерв'ю NBC News (24.08.2025)
Автор Анатолій Буряк
24 серпня, 2025 неділя
Лавров: Україна матиме право на існування, якщо відмовиться від "Новоросії", Донбасу та Криму
Київ
+23.2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.09
    Купівля 41.09
    Продаж 41.57
  • EUR
    Купівля 47.76
    Продаж 48.46
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, четвер
28 серпня
13:33
Урсула фон дер Ляєн
"Найближчим часом ми представимо наш 19-й пакет жорстких санкцій": фон дер Ляєн після атаки РФ на Україну 28 серпня
13:33
мобілізація
Статус УБД за спрощеною схемою отримали 71 тис. військових з початку року
13:09
Ексклюзив
Україна Польща
Польща втрачає можливість бути активним адвокатом України, - історик Грицак
12:57
Оновлено
Угорщина забороняє вʼїзд на територію країни Роберту "Мадяру" Бровді. Сибіга пообіцяв дзеркальні заходи
12:54
Ексклюзив
Єгор Чернєв
Сумніваюся, що хоч одна з країн зможе пересилити себе і направити військовий контингент в Україну, - нардеп Чернєв
12:48
"Потребує особливого контролю та укріплення": ДПСУ облаштовує ділянку кордону з невизнаним Придністров'ям
12:45
Оновлено
Атака РФ на Київ 28 серпня, Дарницький район
Росія атакувала Україну дронами та ракетами: у Києві 15 людей загинули, серед них 4 дітей
12:37
У Запоріжжі затримали агента ФСБ, якому росіяни передавали вибухівку для терактів за допомогою дронів
12:30
Війна з Росією, ЗСУ
Хочуть зламати волю народу до спротиву: речник ОСУВ "Дніпро" про напрямки фронту, де окупанти тиснуть найбільше та обстріл Києва
12:13
віце-президент США Джей Ді Венс
"Показала розбіжності": Венс назвав суперечку Зеленського й Трампа в Овальному кабінеті корисною
12:03
OPINION
Масований удар: Росія була і є державою терористом
11:45
крилата ракта "Калібр"
ГУР в Азовському морі уразило носія "калібрів" біля Криму
11:39
штучний інтелект
WhatsApp запустить функцію з ШІ, яка допомагатиме створити "ідеальне повідомлення"
11:39
Анонс
Андрій Ярмоленко, "Динамо"
"Динамо", "Шахтар" і "Полісся" зіграють останні матчі у боротьбі за єврокубки: де та коли дивитись
11:32
Оновлено
Атака РФ 28 серпня: в Києві пошкоджено будівлі представництва ЄС та British Council
11:28
На фото: Юрій Бардаш
В Україні заблокували YouTube-канал підсанкційного продюсера Бардаша
11:22
Ексклюзив
Найбільша частка людей у Києві, які спілкуються російською, це якраз майбутнє покоління, - рух "Простір свободи"
11:05
Оновлено
Афіпський НПЗ
У Генштабі підтвердили атаку на НПЗ у двох регіонах РФ, також уражено склади боєприпасів і логістичні об’єкти
10:57
Роман Костенко
Рішення про дозвіл чоловікам до 22 років виїжджати з України навряд чи узгоджували з Генштабом, – нардеп Костенко
10:44
Інфографіка
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 28 серпня: скільки просять за євро та долар в обмінниках
10:38
відключення електроенергії
Унаслідок атаки РФ пошкоджено енергооб’єкти в кількох областях України: ситуація в енергосистемі 28 серпня
10:12
Ексклюзив
ЗСУ
За літо росіяни змогли окупувати 0,3% нашої території, - військовий експерт Жмайло
10:09
ЗСУ, ППО
Росіяни випустили по Україні 598 "шахедів", 9 "іскандерів", "кинджали": ППО загалом знешкодила 589 цілей
10:08
Огляд
світ, міжнародний огляд
Поки Москва "вибирає балістику замість переговорного столу", Путін і Кім Чен Ин збираються на військовий парад у Китай. Акценти світових ЗМІ 28 серпня
10:07
OPINION
Які гарантії безпеки може отримати Україна?
09:38
Оновлено
Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко
Прикордонники почали виконувати постанову про дозвіл перетину кордону чоловікам 18-22 років, - Демченко
08:54
Польща
Польща піднімала винищувачі через масовану атаку РФ на Україну 28 серпня
08:51
Ексклюзив
окупанти, оркі, російські солдати
"Бачимо в смузі нашої відповідальності перекидання додаткових підрозділів": у загоні безпілотних систем "Тайфун" розповіли про Покровський напрямок
08:00
OPINION
Який рівень самостійності отримала Стефанішина на посаді посла у США
07:46
Гренландія
Данія вибачилася за багаторічну кампанію з примусового контролю за народжуваністю у Гренландії
07:24
Депутати вирішили обмежити доступ до даних про нерухомість: чи йдеться насправді про безпеку та чим загрожують такі зміни
07:00
Путін та Кім Чен Ин
Путін, Кім Чен Ин і Лукашенко братимуть участь у військовому параді в Китаї
06:34
Олександр Цивінський
БЕБ створюватиме посади для студентів, - Цивінський
05:54
На Вінниччині через атаку РФ знеструмлено залізничну інфраструктуру, поїзди курсуватимуть із затримками
01:15
Місце аварії на трубопроводі Північний потік
Німеччина стверджує, що ідентифікувала всіх причетних до вибухів на "Північних потоках", - ЗМІ
00:06
Оновлено
Анатолій Трубін
Ліга чемпіонів: результати вирішальних матчів відбору
2025, середа
27 серпня
23:53
Оновлено
ЗСУ
Від початку доби на фронті відбулося 110 боїв: найгарячіше на Покровському напрямку
23:25
Зеленський
Єрмак і Умєров зустрінуться у пʼятницю із командою Трампа в Нью-Йорку, - Зеленський
22:26
стрілянина
У США сталася стрілянина у католицькій школі: двоє дітей загинули, 17 людей поранено
22:07
Ексклюзив
Роман Костенко
"Для мене це виглядає як майже підкуп молоді": нардеп Костенко про дозвіл чоловікам 18-22 років перетинати кордон
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV