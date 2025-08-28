"Нагальне питання": нардеп Костенко виступив за запровадження продажу SIM-карт за паспортами
Продаж SIM-карт за паспортами не буде обмеженням прав українців, це загальноєвропейська практика, а для країни в умовах війни це також є питанням нацбезпеки
Про це в інтерв'ю NV сказав член оборонного комітету ВР Роман Костенко.
"Я скажу, що його (питання про продаж карток за паспортами, - ред.) декілька разів порушували, і багато колег завжди починають порівняти це з законами 2013 року. Пам'ятаєте закони Януковича, які обмежували права? Насправді ж це потрібно для безпеки, тому що росіяни беруть наші картки й вставляють їх у "шахеди" для того, щоб мати інтернет на нашій території", - пояснив нардеп.
За словами політика, ніхто не хоче на себе брати відповідальність за ухвалення такого рішення. Водночас продаж карток мобільних операторів у європейських країнах здійснюється за паспортами, і це нормально.
"Це нагальне питання, але відразу говорять про те, що суспільство це сприйме, як закони про обмеження прав. Хоча ми живемо з вами в режимі воєнного стану вже четвертий рік", - висловився Костенко.
"Хоча б на час воєнного стану ми маємо це контролювати, бо кожен зараз може брати сімки, купувати їх, передавати за кордон, а потім це шкодить нашим громадянам", - додав він.
На його думку, це питання потрібно вивчити, проговорити зі спецслужбами, прокомунікувати з суспільством і пояснити, що це важливо з погляду безпеки.
- Нардепи від "Слуги Народу" пропонували ввести реєстрацію SIM-карт за паспортами ще у 2019 році.
