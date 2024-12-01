"Нам однозначно потрібно підвищувати вартість вищої освіти", - заступник міністра освіти і науки Винницький

Таку думку висловив заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький, передає Дзеркало тижня.

"З вартістю контракту в нашій країні склалася дивна ситуація. В Європі університетам установлюють верхню межу вартості навчання, а в Україні – нижню (це так звана індикативна собівартість). На жаль, чимало ЗВО ставлять ціни на контракт наполовину або й більш нижчі, ніж сума, яку сплачує держава університету за кожного студента-бюджетника", - зазначив Винницький.

За його словами, коли держава виділяє, наприклад, на підготовку одного студента 55–56 тисяч гривень на рік, а студент-контрактник навчається за 25 тисяч, постає кілька питань. Зокрема, чи не коштом держави частково оплачується навчання цього контрактника. Насправді, так воно і є, додав Винницький. Наступне запитання полягає в тому, чи можна якісно підготувати студента будь-якої спеціальності за 25 тисяч гривень.

"Звісно, не можна. Це теж до питання про низькі зарплати викладачів. Через відсутність коштів в університеті, заклад не здатний виплатити доплати й премії, а далі фактично йдеться про деградацію системи. Тому нам поступово, не різко, але однозначно потрібно підвищувати вартість вищої освіти. Розуміючи, що платоспроможність нашого населення низька, ми не зменшуємо кількість бюджетних місць і впроваджуємо систему грантів для сильних студентів, які не потрапляють на бюджетні місця", - резюмував Винницький.