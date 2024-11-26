За 5 місяців з українських ВНЗ відрахували понад 23 тис. чоловіків, старших за 30 років

Про це повідомив заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький.

За його словами, за п'ять місяців відрахували 23 448 чоловіків, старших за 30 років через неуспішність, неявку на заняття та інші причини. Серед них 5805 відрахували після перевірок Державної служби якості освіти (ДСЯО), решту - за результатами роботи внутрішніх систем забезпечення якості освіти університетів.

"Мабуть, відрахування студентів не варто вважати позитивним явищем для системи. Але з іншої сторони це ознака вимогливості наших закладів вищої освіти. І за таке дбайливе ставлення до забезпечення якості освітнього процесу слід подякувати керівникам наших університетів. Очевидно, що відраховані це ті "студенти", які насправді не планували бути студентами, а хотіли використати цей статус для уникнення інших обов'язків. Те, що їх вже немає в системі вищої освіти - ознака того, що система самоочищується", - зазначив Винницький.

Крім того, посадовець повідомив, що поліція поданнями ДСЯО відкрила 8 кримінальних проваджень щодо посадових осіб закладів вищої освіти.

Також ряд ВНЗ у різних регіонах України Міносвіти позбавило ліцензій на провадження освітньої діяльності, оскільки у 2023-2024 роках вони масово зараховували чоловіків призовного віку, часто порушуючи ліцензійні обсяги.

"Такої профанації системи вищої освіти МОН терпіти не буде. У кожного українця є право на здобуття вищої освіти за конкурсом. Україна сьогодні й у майбутньому потребуватиме високоосвічених громадян. Для цього система має бути ціннісною, очищеною від надужиття", - підсумував Винницький.