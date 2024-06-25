Студенти-чоловіки муситимуть пройти базову військову підготовку, за відмову відраховуватимуть, - постанова уряду
Кабінет міністрів України ухвалив постанову про затвердження Порядку проведення базової загальновійськової підготовки громадян України, які здобувають вищу освіту, та поліцейських
Про це йдеться у постанові уряду №734 21 червня 2024 року.
Згідно з документом, базову підготовку мають пройти усі громадяни України чоловічої статі, які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти, а також курсанти військових ВНЗ, військових навчальних підрозділів вищої освіти, курсанти ВНЗ зі специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських, поліцейські під час проходження первинної професійної підготовки в навчальних закладах зі специфічними умовами навчання, що здійснюють підготовку поліцейських.
Зазначається, що проходження вишколу для жінок є добровільним.
Від проходження базового військового вишколу звільняються громадяни, які:
- визнані за станом здоров’я непридатними до військової служби;
- до набуття громадянства України пройшли військову службу в інших державах;
- проходили військову службу;
- мають сертифікат про проходження базової підготовки та здобуття військово-облікової спеціальності.
Базова підготовка здобувачів вищої освіти проводиться у закладах вищої освіти усіх форм власності з метою здобуття студентами військово-облікової спеціальності, навичок і вмінь, необхідних для виконання конституційного обов'язку із захисту вітчизни, незалежності й територіальної цілісності України.
Як зазначено у постанові, базова військова підготовка вводиться як окрема навчальна дисципліна і складається з теоретичної підготовки в обсязі трьох кредитів ЄКТС та практичної підготовки в обсязі семи кредитів ЄКТС.
Для здобувачів вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти теоретична підготовка вводиться на другому році навчання, а для здобувачів вищої освіти на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра та освітнього ступеня молодшого бакалавра - на першому році навчання.
Після опанування теоретичної підготовки вводиться практична підготовка строком до одного місяця протягом травня - жовтня під час канікулярної відпустки.
У постанові зазначено, що проходження практичної підготовки базової підготовки для здобувачів освіти чоловічої статі є обов’язковою умовою опанування відповідної освітньої програми (у тому числі бакалавра, магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямування).
Відмова студентів, які визнані військовозобов'язаними, від проходження практичної підготовки базової підготовки є підставою для його відрахування із закладу освіти. Практичну підготовку базової підготовки проходять здобувачі вищої освіти, які досягли 18-річного віку.
- Серед українців, які оновили свої дані після 18 травня, 1,1 млн військовозобов’язаних є придатними до призову.
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