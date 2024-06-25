Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Суспільство Студенти-чоловіки муситимуть пройти базову військову підготовку, за відмову відраховуватимуть, - постанова уряду

Студенти-чоловіки муситимуть пройти базову військову підготовку, за відмову відраховуватимуть, - постанова уряду

25 червня, 2024 вiвторок
13:40
Суспільство війсьовий вишкіл львіських школярів у Карпатах

Кабінет міністрів України ухвалив постанову про затвердження Порядку проведення базової загальновійськової підготовки громадян України, які здобувають вищу освіту, та поліцейських

Зміст

Про це йдеться у постанові уряду №734 21 червня 2024 року.

Згідно з документом, базову підготовку мають пройти усі громадяни України чоловічої статі, які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти, а також курсанти військових ВНЗ, військових навчальних підрозділів вищої освіти, курсанти ВНЗ зі специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських, поліцейські під час проходження первинної професійної підготовки в навчальних закладах зі специфічними умовами навчання, що здійснюють підготовку поліцейських.

Зазначається, що проходження вишколу для жінок є добровільним.

Від проходження базового військового вишколу звільняються громадяни, які:

  • визнані за станом здоров’я непридатними до військової служби;
  • до набуття громадянства України пройшли військову службу в інших державах;
  • проходили військову службу;
  • мають сертифікат про проходження базової підготовки та здобуття військово-облікової спеціальності.

Базова підготовка здобувачів вищої освіти проводиться у закладах вищої освіти усіх форм власності з метою здобуття студентами військово-облікової спеціальності, навичок і вмінь, необхідних для виконання конституційного обов'язку із захисту вітчизни, незалежності й територіальної цілісності України.

Як зазначено у постанові, базова військова підготовка вводиться як окрема навчальна дисципліна і складається з теоретичної підготовки в обсязі трьох кредитів ЄКТС та практичної підготовки в обсязі семи кредитів ЄКТС.

Для здобувачів вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти теоретична підготовка вводиться на другому році навчання, а для здобувачів вищої освіти на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра та освітнього ступеня молодшого бакалавра - на першому році навчання.

Після опанування теоретичної підготовки вводиться практична підготовка строком до одного місяця протягом травня - жовтня під час канікулярної відпустки.

У постанові зазначено, що проходження практичної підготовки базової підготовки для здобувачів освіти чоловічої статі є обов’язковою умовою опанування відповідної освітньої програми (у тому числі бакалавра, магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямування).

Відмова студентів, які визнані військовозобов'язаними, від проходження практичної підготовки базової підготовки є підставою для його відрахування із закладу освіти. Практичну підготовку базової підготовки проходять здобувачі вищої освіти, які досягли 18-річного віку.

  • Серед українців, які оновили свої дані після 18 травня, 1,1 млн військовозобов’язаних є придатними до призову.
Теги:
Україна
освіта
мобілізація
Війна з Росією
Читайте також:
F-16
22 червня, 2024 субота
З того, що я знаю, F-16 вже передаються до України, - ексміністр оборони Республіки Польща Кліх
путін
22 червня, 2024 субота
Путін озвучив свій ультиматум передусім для американців: Фейгін про конфіденційні консультації між Вашингтоном і Москвою
електроенергія
24 червня, 2024 понедiлок
"Треба починати просто зараз": в Укренерго назвали спосіб урятувати енергосистему України
Київ
+24°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.45
    Купівля 40.45
    Продаж 40.95
  • EUR
    Купівля 43.39
    Продаж 44.13
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, вiвторок
25 червня
14:22
Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) у Страсбурзі
Викрадення, тортури, дискримінація: ЄСПЛ визнав порушення Росією прав українців у Криму
14:15
Шойґу і Герасімов
Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Шойгу та Герасимова
14:02
OPINION
Володимир Ар'єв
Як удосконалити Резерв+
14:00
На фото українські біженці у Франції
Право на роботу, освіту, меддопомогу: Рада ЄС продовжила українським біженцям тимчасовий захист до березня 2026 року
13:55
Конгрес США
США планують виділити Україні новий пакет допомоги на $150 млн, - AP
13:32
Ілюстративне фото
Кличко розповів, на якому етапі перебуває ремонт між станціями метро "Деміївська" та "Либідська"
13:29
закордонний паспорт
Японія послабила візові вимоги для українців
13:10
Данія
Данія виділить понад $21 млн для наближення України та Молдови до членства в ЄС
13:08
Україна ЄС
"Україна не стане членом ЄС, це все театр": фейки й маніпуляції іноземних ЗМІ за 25 червня
12:53
Китайський космічний зонд повернувся з рідкісними каменями Місяця
Китайський місячний зонд Chang'e-6 повернувся на Землю з першими в історії зразками зі зворотнього боку Місяця
12:46
За кошти Бельгії: в Україні обрали першу школу для архітектурної трансформації
12:42
літо
Переважно сухо, в кількох регіонах - дощ: Наталка Діденко про погоду в Україні 26 червня
12:22
Ілюстративне фото
Росіяни вдарили по Торецьку та Золотій Ниві: загинула жінка, 4 поранених
12:13
Джамала
Місяць від народження: Джамала вперше показала фото свого сина
12:05
OPINION
Борис Бабін
Росіяни використовують курортників як живий щит
11:59
Україна ЄС
ЄС почав перемовини про вступ з Україною та Молдовою
11:56
На фото: Постер фільму "Я, "Побєда" і Берлін"
У Варшаві на кінофестивалі покажуть 4 українські стрічки і блок короткометражок
11:52
американські системи ППО Patriot
Україна отримала другу партію ракет для Patriot і танки Leopard від Іспанії, - ЗМІ
11:40
Ексклюзив
гроші
Понад 40% економіки України знаходиться в тіні, - член Економічного дискусійного клубу Пендзин
11:16
електроенергія, відключення
Укренерго збільшило обсяг обмежень на другу половину дня 25 червня
11:13
На Одещині затримали 47 військовозобов'язаних, які намагалися втекти з України
11:10
Огляд
світ, міжнародний огляд
Що кажуть західні ЗМІ про звільнення Содоля та чого варто очікувати від перших дебатів Байдена й Трампа. Акценти світових ЗМІ 25 червня
10:53
ГУР уразило ворожий польовий склад боєприпасів у Воронезькій області
ГУР вразило ворожий склад боєприпасів у Воронезькій області
10:47
обстріл
Росіяни ударили КАБом по житловому сектору Харкова, пошкоджено багатоквартирні будинки
10:32
КНДР відправила чергову партію повітряних куль зі сміттям до Південної Кореї
КНДР відправила чергову партію повітряних куль зі сміттям до Південної Кореї. Сеул виявив в них паразитів
10:20
Ексклюзив
ДБР повідомило Тищенку про підозру через події в Дніпрі
"Можу тільки вітати роботу ДБР": нардепка Кравчук про оголошення підозри Тищенку
10:15
росія іран
РФ планує підписати договір про співпрацю з Іраном, - МЗС Росії
10:06
Хезбола, Ліван
США попередили "Хезболлу", що не відмовлятимуть Ізраїль від нападу на Ліван, - Politico
10:04
OPINION
Павло Вернівський
Путін ставить на виснажливу війну
10:00
День митника України
25 червня: яке професійне свято відзначають в Україні
09:43
Естонія
У Естонії пропонують повернути візові вимоги для дипломатів з Грузії
09:39
Дональд Трамп
У разі перемоги Трамп може припинити військову допомогу Україні, якщо не буде переговорів з РФ, - Reuters
09:36
Ексклюзив
знищені окупанти
Росія продовжує реалізовувати тактику повзучого наступу, - Згурець
09:07
військовий квиток, мобілізація
Серед людей, які оновили свої дані, 1,1 млн є придатними до мобілізації, - Міноборони
08:48
Віктор Орбан
Угорщина не згодна з цим, але процес не блокуємо, - Орбан про переговори про вступ України до ЄС
08:42
Ексклюзив
ЗСУ
Сили оборони проводять контратаки біля Липців, - депутат Харківської міськради Ревчук
08:40
Микола Тищенко
ДБР повідомило Тищенку про підозру через події в Дніпрі
08:19
Прапор США
У Держдепі США прокоментували пропозицію Сенату визнати РФ спонсором тероризму
08:00
OPINION
Вадим Денисенко
Дагестан: У Росію найближчим часом прилетять "чорні лебеді"
07:55
Гаррі Кейн (праворуч), Даня - Англія, Євро-2024
Євро-2024: розклад матчів 25 червня
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV