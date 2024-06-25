Серед людей, які оновили свої дані, 1,1 млн є придатними до мобілізації, - Міноборони

Про це повідомив речник Міністерства оборони України старший лейтенант Дмитро Лазуткін, пише AрміяInform.

"Це важлива інформація, тому що багато заброньованих, багато тих, хто має право на відстрочку. Тобто мільйон і сто тисяч можуть бути мобілізованими та, відповідно, стати до лав Сил оборони", - зазначив Лазуткін.

Він також додав, що застосунок Резерв+ має популярність серед військовозобов’язаних, призовників та резервістів - адже вже близько 2,3 млн українців оновили свої дані.

"Зрозуміло, що найближчими днями вони не зможуть допомогти тим військовослужбовцям, які боронять нашу країну, але в перспективі це дуже важливо, бо йдеться про поліпшення військового обліку. Країна має знати, на кого розраховувати під час захисту", - додав речник Міноборони.