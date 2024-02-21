Нардеп від "Слуги Народу" Медяник написав заяву про дострокове складання повноважень
Народний депутат України від фракції "Слуга Народу" В’ячеслав Медяник достроково склав депутатські повноваження "за станом здоров’я"
Про це агентству "Інтерфакс-Україна" повідомила спікерка фракції Юлія Палійчук.
"Так. Він написав заяву за власним бажанням за станом здоров'я", - сказала Палійчук.
В’ячеслав Медяник є заступником голови комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності.
Був обраний до парламенту за 27-м одномандатним виборчим округом Дніпропетровської області.
- 11 грудня 2023 року повідомлялося, що голова парламентської фракції "Слуги Народу" Давид Арахамія стверджує, що багато нардепів хотіли б скласти повноваження, однак їх не відпускають.
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