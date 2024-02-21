Нардеп від "Слуги Народу" Медяник написав заяву про дострокове складання повноважень

Про це агентству "Інтерфакс-Україна" повідомила спікерка фракції Юлія Палійчук.

"Так. Він написав заяву за власним бажанням за станом здоров'я", - сказала Палійчук.

В’ячеслав Медяник є заступником голови комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності.

Був обраний до парламенту за 27-м одномандатним виборчим округом Дніпропетровської області.