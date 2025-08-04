Нардепа-"слугу" Кузнєцова суд узяв під варту з можливістю внесення застави у 8 млн грн
Суддя ВАКС частково задовольнив клопотання детектива НАБУ й застосував до народного депутата Олексія Кузнєцова запобіжний захід у вигляді взяття під варту з можливістю внесення застави у 8 млн грн
Про це повідомляє Центр протидії корупції.
Як альтернативу суддя визначив заставу в розмірі 8 млн грн, повідомляє Суспільне.
Крім того, ВАКС визначив для Кузнєцова низку процесуальних обовʼязків, зокрема:
- прибувати за викликом до детектива, прокурора, суду;
- повідомляти про зміну місця проживання/роботи;
- здати паспорти для виїзду за кордон;
- не відлучатися з Києва та області;
- носити електронний браслет.
Що передувало
Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) викрили та припинили діяльність масштабної корупційної схеми, пов'язаної з закупівлею безпілотних літальних апаратів (БПЛА) та засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ). В ЦПК підтвердили причетність нардепа від "Слуги Народу" Кузнєцова. Його членство у фракції буде зупинено на час розслідування.
Закарпатський журналіст Віталій Глагола з посиланням на власні джерела повідомив, що НАБУ та САП затримали Сергія Гайдая — нинішнього голову Мукачівської районної державної адміністрації, який раніше очолював Луганську обласну державну адміністрацію.
Президент України Володимир Зеленський звільнив Сергія Гайдая з посади голови Мукачівської районної державної адміністрації Закарпатської області та Андрія Юрченка з посади начальника Рубіжанської міської військової адміністрації Сіверськодонецького району Луганської області.
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