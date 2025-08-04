Нардепа-"слугу" Кузнєцова суд узяв під варту з можливістю внесення застави у 8 млн грн

Про це повідомляє Центр протидії корупції.

Як альтернативу суддя визначив заставу в розмірі 8 млн грн, повідомляє Суспільне.

Крім того, ВАКС визначив для Кузнєцова низку процесуальних обовʼязків, зокрема:

прибувати за викликом до детектива, прокурора, суду;

повідомляти про зміну місця проживання/роботи;

здати паспорти для виїзду за кордон;

не відлучатися з Києва та області;

носити електронний браслет.

Що передувало

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) викрили та припинили діяльність масштабної корупційної схеми, пов'язаної з закупівлею безпілотних літальних апаратів (БПЛА) та засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ). В ЦПК підтвердили причетність нардепа від "Слуги Народу" Кузнєцова. Його членство у фракції буде зупинено на час розслідування.

Закарпатський журналіст Віталій Глагола з посиланням на власні джерела повідомив, що НАБУ та САП затримали Сергія Гайдая — нинішнього голову Мукачівської районної державної адміністрації, який раніше очолював Луганську обласну державну адміністрацію.

Президент України Володимир Зеленський звільнив Сергія Гайдая з посади голови Мукачівської районної державної адміністрації Закарпатської області та Андрія Юрченка з посади начальника Рубіжанської міської військової адміністрації Сіверськодонецького району Луганської області.