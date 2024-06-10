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Наталка Діденко попередила про грози, зливи, град і похолодання

10 червня, 2024 понедiлок
17:38
Суспільство гроза

У вівторок, 11 червня, на півночі та заході очікуються дощі з грозами, часом із сильними зливами, градом і шквалами. Також деяким областям слід готуватися до похолодань

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Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко. 

Вона зазначила, що на Сумщині опади будуть менш відчутні, також вони зачеплять Вінницьку, Черкаську та Одеську області. 

Також синоптикиня попередила, що через низький тиск та високу вологість побільшає комарів. 

На сході України, у більшості центральних областей та південної частини 11 червня переважатиме суха погода.

Щодо температури, на сході та півдні, очікується +29…+33 °С.

На заході буде прохолодніше +19…+23 °С. Загалом у середньому очікується +23…+29 °С.

У Києві 11 червня пройдуть короткочасні дощі, грози, під час них можливі шквали та град. Температура повітря сягне +26…+27 °С.

12-14 червня в Україні буде короткочасне похолодання +17…+23 °С на заході, півночі та подекуди в центральних областях України.

  • 11 квітня у столиці України зафіксували два температурні рекорди.
Теги:
Україна
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