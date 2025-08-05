Наталка Діденко попередила про посилення спеки в деяких регіонах: прогноз погоди на 6 серпня

Про це повідомляє Наталка Діденко.

Зазначено, що на півдні України очікується протягом дня +33...+37 °C, у східних областях +29...+33 °C, у центральній частині +28...+33 °C, на Вінниччині +24...+26 °C, у північних областях +25...+28 °C, у західній частині +21...+25 °C.

На захід, північ України, а також на Вінниччину, частину Полтавщини та Черкащини атмосферний фронт принесе грозові дощі. На решті території України опадів не прогнозують.

Погода у столиці

У Києві прогнозують дощ з грозою, шквальний вітер та град. Температура повітря в столиці сягатиме +26 °C.

Після проходження атмосферного фронту температура повітря знизиться на кілька градусів.