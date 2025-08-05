Наталка Діденко попередила про посилення спеки в деяких регіонах: прогноз погоди на 6 серпня
В Україні у середу, 6 серпня, прогнозують посилення спеки на півдні та грозові дощі на заході й півночі
Про це повідомляє Наталка Діденко.
Зазначено, що на півдні України очікується протягом дня +33...+37 °C, у східних областях +29...+33 °C, у центральній частині +28...+33 °C, на Вінниччині +24...+26 °C, у північних областях +25...+28 °C, у західній частині +21...+25 °C.
На захід, північ України, а також на Вінниччину, частину Полтавщини та Черкащини атмосферний фронт принесе грозові дощі. На решті території України опадів не прогнозують.
Погода у столиці
У Києві прогнозують дощ з грозою, шквальний вітер та град. Температура повітря в столиці сягатиме +26 °C.
Після проходження атмосферного фронту температура повітря знизиться на кілька градусів.
- Раніше Наталка Діденко попереджала, що із середини тижня у регіонах побільшає опадів у вигляді дощу.
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