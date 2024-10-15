Наталка Діденко прогнозує 16 жовтня дощі та заморозки до -3 °C

Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

За її словами, у західних областях України вночі заморозки 0...-3 °C, вдень +9...+12 °C, на Закарпатті до +16 °C. Водночас опади не передбачаються, можлива сонячна погода.

Водночас на півночі України можливі дощі з температурою +8...+11 °C. У центральних областях місцями йтиме дощ, вдень +9...+13 °C. У східних областях - +11...+14 °C. У південній частині 16 жовтня очікуються місцями сильні дощі. Температура повітря протягом дня сягне +11...+16 °C.

Яку погоду чекати у Києві

У Києві у середу очікується хмарна волога погода із періодичним дощем. Вночі холодно - +3...+4 °C, вдень +10 °C.

"17, 18, 19 та 20 жовтня при збільшенні площі прояснень ймовірність заморозків припаде на більшість території України", - йдеться у повідомленні.