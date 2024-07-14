Наталка Діденко розповіла, коли найспекотнішим регіонам очікувати на послаблення температури
У понеділок, 15 липня, найвища температура в Україні досягатиме і перевищить +40 °С
Про це розповіла синоптикиня Наталка Діденко.
Вона зазначила, що на дощі не варто очікувати. Лише у неділю, 14 липня опади прогнозуються у західних областях України.
У понеділок, 15 липня, у західній частині очікується +28…+33 °С.
За її словами, надзвичайна спека триватиме на півдні, сході та в центральних областях, окрім Вінниччини. Послаблення в цих регіонах очікується орієнтовно з 26 липня.
У Києві понеділок, вівторок та середа будуть рекордно пекучими, +36…+38 °С, але ймовірно вище. Опади не прогнозуються, буде сухо та сонячно.
У столиці послаблення спеки очікується у четвер, 18 липня.
Фото: t.me/PohodaNatalka
- 11 квітня в столиці України зафіксували два температурні рекорди.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 40.72 Купівля 40.72Продаж 41.24
- EUR Купівля 44.2Продаж 44.95
- Актуальне
- Важливе