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Наталка Діденко розповіла, коли найспекотнішим регіонам очікувати на послаблення температури

14 липня, 2024 неділя
13:49
Суспільство Спека у Києві

У понеділок, 15 липня, найвища температура в Україні досягатиме і перевищить +40 °С

Зміст

Про це розповіла синоптикиня Наталка Діденко.

Вона зазначила, що на дощі не варто очікувати. Лише у неділю, 14 липня опади прогнозуються у західних областях України.

У понеділок, 15 липня, у західній частині очікується +28…+33 °С. 

За її словами, надзвичайна спека триватиме на півдні, сході та в центральних областях, окрім Вінниччини. Послаблення в цих регіонах очікується орієнтовно з 26 липня.

У Києві понеділок, вівторок та середа будуть рекордно пекучими, +36…+38 °С, але ймовірно вище. Опади не прогнозуються, буде сухо та сонячно.

У столиці послаблення спеки очікується у четвер, 18 липня.

Фото: t.me/PohodaNatalka

  • 11 квітня в столиці України зафіксували два температурні рекорди.
Теги:
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