Наталка Діденко розповіла, коли припиняться дощі та прийде тепла погода
У четвер, 25 квітня, у більшості регіонів України опадів не очікується. Натомість дощі утримаються у західних областях, на Сумщині та Харківщині
Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.
Зазначається, що у четвер дощі ймовірні в західних областях та на Сумщині і Харківщині. На решті території опадів не очікується.
Натомість температура повітря у західних регіонах коливатиметься від +9 до +13 °C. У північних областях від +17 до +22 °C. У центральній частині +20...+23 °C, лише на Вінниччині близько +17 °C. У східній частині +22...+26 °C. На півдні +18...+24 °C, в Криму до +26 °C.
Які погоду чекати у Києві
У столиці України 25 квітня опадів не передбачається, температура повітря досягне +18...+20 градусів!
"Надалі вже повинна бути людська погода, тепло, десь +15...+22 °C, на сході до +24...+26 °C. Із коливаннями, звичайно", - додала Діденко.
- 24 квітня до території України дістався пил із Сахари. У деяких регіонах ймовірні частинки пилу у хмарах та опадах.
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