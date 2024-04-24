Наталка Діденко розповіла, коли припиняться дощі та прийде тепла погода

Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

Зазначається, що у четвер дощі ймовірні в західних областях та на Сумщині і Харківщині. На решті території опадів не очікується.

Натомість температура повітря у західних регіонах коливатиметься від +9 до +13 °C. У північних областях від +17 до +22 °C. У центральній частині +20...+23 °C, лише на Вінниччині близько +17 °C. У східній частині +22...+26 °C. На півдні +18...+24 °C, в Криму до +26 °C.

Які погоду чекати у Києві

У столиці України 25 квітня опадів не передбачається, температура повітря досягне +18...+20 градусів!

"Надалі вже повинна бути людська погода, тепло, десь +15...+22 °C, на сході до +24...+26 °C. Із коливаннями, звичайно", - додала Діденко.