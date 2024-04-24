У атмосфері та опадах: до України дістався пил із Сахари

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

Зазначається, що на супутниковому зображенні, де пил позначено рожевим кольором, він чітко прослідковується над південними та центральними районами та поширюється на північ.

"Оскільки на більшій частині території країни погоду визначають циклон та вологі повітряні маси, це сприятиме перехопленню частинок пилу краплями води у хмарах та опадах", - йдеться у повідомленні.

За словами науковців, саме тому цей пил швидше вимиватиметься з атмосфери, втім в деяких районах це явище може надавати хмарам жовтуватий відтінок, а самі дощові краплі, що випадатимуть, міститимуть цей пил і не будуть кришталево чистими.

Припускається, що пил залишатиметься в атмосфері над Україною до п'ятниці, 26 квітня.