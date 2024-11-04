Наталка Діденко розповіла, коли в Україні очікувати потепління

Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

Так, 5 листопада у східних регіонах України вітер утримається до 15-20 метрів за секунду. Уночі температура повітря опуститься до +1...-4 °C.

Водночас опадів не передбачається. Західні регіони вранці та вночі накриють тумани.

"Вдень повітря прогріється, якщо можна так сказати, до +4...+8 °C, на сході буде вдень лише +1...+4 °C", - розповіла Діденко.

Яку погоду очікувати в Києві

У столиці України 5 листопада прогнозується суха погода. Температура повітря вночі опуститься до -3 °C, а вдень підніметься до +6 °C.

"Потепліє в Україні 6-7 листопада", - додала синоптикиня.