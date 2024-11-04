Наталка Діденко розповіла, коли в Україні очікувати потепління
У вівторок, 5 листопада, у більшості регіонів України утримається рвучкий вітер і нічні морози. Натомість 6 та 7 листопада варто очікувати потепління
Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.
Так, 5 листопада у східних регіонах України вітер утримається до 15-20 метрів за секунду. Уночі температура повітря опуститься до +1...-4 °C.
Водночас опадів не передбачається. Західні регіони вранці та вночі накриють тумани.
"Вдень повітря прогріється, якщо можна так сказати, до +4...+8 °C, на сході буде вдень лише +1...+4 °C", - розповіла Діденко.
Яку погоду очікувати в Києві
У столиці України 5 листопада прогнозується суха погода. Температура повітря вночі опуститься до -3 °C, а вдень підніметься до +6 °C.
"Потепліє в Україні 6-7 листопада", - додала синоптикиня.
- Вже в понеділок, 4 листопада, у низці областей України очікується мокрий сніг та налипання мокрого снігу.
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