Наталка Діденко розповіла, коли в Україні очікувати спекотну погоду

Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

"Спека відновиться із понеділка, з 17 червня", - повідомила Діденко.

За її словами, у п'ятницю, 14 червня, в Україні переважатиме свіже комфортне повітря із денною температурою +20...+26 °C, на заході місцями +18...+20 °C. У східній частині та на південному сході буде вище, +27...+31 °C.

У більшості регіонів, крім східної частини України, пройдуть дощі з грозами.

Яку погоду чекати у Києві

Зазначається, що 14 червня у столиці України очікуються короткочасні дощі з грозами, температура повітря становитиме +22...+23 °C.