Наталка Діденко розповіла, коли в Україні очікувати спекотну погоду
З понеділка, 17 червня, в Україні переважатиме спекотна погода. Натомість 14 червня у більшості областей очікуються дощі
Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.
"Спека відновиться із понеділка, з 17 червня", - повідомила Діденко.
За її словами, у п'ятницю, 14 червня, в Україні переважатиме свіже комфортне повітря із денною температурою +20...+26 °C, на заході місцями +18...+20 °C. У східній частині та на південному сході буде вище, +27...+31 °C.
У більшості регіонів, крім східної частини України, пройдуть дощі з грозами.
Яку погоду чекати у Києві
Зазначається, що 14 червня у столиці України очікуються короткочасні дощі з грозами, температура повітря становитиме +22...+23 °C.
- 13 червня деякі регіони України накриють дощі та шквальний вітер. Проте у більшості областей очікуватиметься сонячна погода до +30 °C.
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