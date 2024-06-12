Де очікувати дощі, а де - сонячну погоду: прогноз від Наталки Діденко на 13 червня

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

Зазначається, що 13 червня на Одещині, Чернігівщині, Сумщині, Миколаївщині, західних та східних областях пройдуть дощі з грозами.

Натомість температура повітря на заході та півночі України коливатиметься у межах +18...+23 °C, у центрі +23...+27 °C, хіба на Вінниччині +20...+23 °C.

У південній частині +27...+30 °C, але на Одещині вже +22...+25 °C. У східних областях завтра вдень - +26...+30 °C.

Що чекати у Києві

У столиці України завтра очікується суха та свіжа погода, вдень +19...+22 °C. Також буде вітер - північно-західний, помірний.

Коли вщухнуть дощі в Києві та в яких регіонах чекати на опади

"Дорогі кияни і мешканці навколишніх областей та районів. Бачите на карті коло невеличке з центром практично в Києві? Це - циклон. Всівся саме сюди, на цю локацію. Тому й ллє", - пише Діденко.

За її словами, циклон та атмосферні фронти зміщуються поступово на Чернігівщину, Сумщину, Полтавщину, Харківщину, зачепить Дніпро з районами, а також Черкащину.

Натомість у Києві до вечора дощі притихнуть.

"Оскільки до цього циклону прив'язаний холодний атмосферний фронт, який проходить нашою територією, то й повітря в його тилу затікає значно свіжіше. Навіть на сході та півдні трохи осядуть градуси, але вже завтра", - додала синоптикиня.