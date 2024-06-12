Де очікувати дощі, а де - сонячну погоду: прогноз від Наталки Діденко на 13 червня
У четвер, 13 червня, деякі регіони України накриють дощі та шквальний вітер. Проте у більшості областей очікуватиметься сонячна погода до +30 °C
Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.
Зазначається, що 13 червня на Одещині, Чернігівщині, Сумщині, Миколаївщині, західних та східних областях пройдуть дощі з грозами.
Натомість температура повітря на заході та півночі України коливатиметься у межах +18...+23 °C, у центрі +23...+27 °C, хіба на Вінниччині +20...+23 °C.
У південній частині +27...+30 °C, але на Одещині вже +22...+25 °C. У східних областях завтра вдень - +26...+30 °C.
Що чекати у Києві
У столиці України завтра очікується суха та свіжа погода, вдень +19...+22 °C. Також буде вітер - північно-західний, помірний.
Коли вщухнуть дощі в Києві та в яких регіонах чекати на опади
"Дорогі кияни і мешканці навколишніх областей та районів. Бачите на карті коло невеличке з центром практично в Києві? Це - циклон. Всівся саме сюди, на цю локацію. Тому й ллє", - пише Діденко.
За її словами, циклон та атмосферні фронти зміщуються поступово на Чернігівщину, Сумщину, Полтавщину, Харківщину, зачепить Дніпро з районами, а також Черкащину.
Натомість у Києві до вечора дощі притихнуть.
"Оскільки до цього циклону прив'язаний холодний атмосферний фронт, який проходить нашою територією, то й повітря в його тилу затікає значно свіжіше. Навіть на сході та півдні трохи осядуть градуси, але вже завтра", - додала синоптикиня.
- Вранці 12 червня у Київській області запровадили аварійні відключення електроенергії. Основними причинами є дощі, грози та вітер.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 40.35 Купівля 40.35Продаж 40.88
- EUR Купівля 43.44Продаж 44.24
- Актуальне
- Важливе