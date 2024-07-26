Наталка Діденко розповіла, коли в Україні очікувати відчутне зниження температури

Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

У понеділок, 29 липня, у більшості регіонів України очікується відчутне зниження температури повітря. Натомість на півдні та сході послаблення спеки почнеться у вівторок, 30 липня.

Водночас передбачається посилення вітру, місцями до штормових поривів. Така погода триматиметься до 4 серпня.

Яку погоду очікувати на вихідних

Зазначається, що максимальна температура повітря досягатиме +29...+33 °С, у південній частині до +33...+36 °С.

У суботу, за словами Діденко, у західній частині України протягом дня передбачається +25...+28 °С, проте в неділю буде тепліше.

Що чекати у Києві

"У Києві в суботу та неділю буде сонячно, сухо, спекотно", - пише синоптикиня.

У денні години температура повітря коливатиметься близько +30 °С.