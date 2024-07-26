Наталка Діденко розповіла, коли в Україні очікувати відчутне зниження температури
Відчутне зниження температури повітря в Україні можна буде очікувати на початку нового тижня. Проте на вихідних прогнозується спекотна та суха погода
Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.
У понеділок, 29 липня, у більшості регіонів України очікується відчутне зниження температури повітря. Натомість на півдні та сході послаблення спеки почнеться у вівторок, 30 липня.
Водночас передбачається посилення вітру, місцями до штормових поривів. Така погода триматиметься до 4 серпня.
Яку погоду очікувати на вихідних
Зазначається, що максимальна температура повітря досягатиме +29...+33 °С, у південній частині до +33...+36 °С.
У суботу, за словами Діденко, у західній частині України протягом дня передбачається +25...+28 °С, проте в неділю буде тепліше.
Що чекати у Києві
"У Києві в суботу та неділю буде сонячно, сухо, спекотно", - пише синоптикиня.
У денні години температура повітря коливатиметься близько +30 °С.
- З п'ятниці по неділю, 12-14 липня, у Києві щоденно фіксували по декілька температурних рекордів. Рекордною стала не лише найвища, а й середньодобова температура повітря.
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