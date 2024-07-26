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Головна Суспільство Наталка Діденко розповіла, коли в Україні очікувати відчутне зниження температури

Наталка Діденко розповіла, коли в Україні очікувати відчутне зниження температури

Катерина Єсікова
26 липня, 2024 п'ятниця
12:33
Суспільство Київ спека

Відчутне зниження температури повітря в Україні можна буде очікувати на початку нового тижня. Проте на вихідних прогнозується спекотна та суха погода

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Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

У понеділок, 29 липня, у більшості регіонів України очікується відчутне зниження температури повітря. Натомість на півдні та сході послаблення спеки почнеться у вівторок, 30 липня.

Водночас передбачається посилення вітру, місцями до штормових поривів. Така погода триматиметься до 4 серпня.

Яку погоду очікувати на вихідних

Зазначається, що максимальна температура повітря досягатиме +29...+33 °С, у південній частині до +33...+36 °С.

У суботу, за словами Діденко, у західній частині України протягом дня передбачається +25...+28 °С, проте в неділю буде тепліше.

Що чекати у Києві

"У Києві в суботу та неділю буде сонячно, сухо, спекотно", - пише синоптикиня.

У денні години температура повітря коливатиметься близько +30 °С.

  • З п'ятниці по неділю, 12-14 липня, у Києві щоденно фіксували по декілька температурних рекордів. Рекордною стала не лише найвища, а й середньодобова температура повітря.
Теги:
Україна
Прогноз погоди
Погода у Києві
Погода з Наталкою Діденко
погода в Україні
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