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Наталка Діденко розповіла, на яку погоду чекати найближчими вихідними

21 червня, 2024 п'ятниця
11:09
Суспільство вітер

У суботу та неділю, 22 та 23 червня, у більшості регіонах України переважатимуть локальні дощі з грозами. Температура повітря підійметься до +33 °С

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Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

Зазначається, що суха погода, без опадів, передбачається у південній частині України. Натомість на Вінниччині, Житомирщині та Карпатах можливі сильні зливи.

"У неділю локальні дощі з грозами ймовірні повсюди (окрім півдня та Луганщини), проте такі собі", - заявила Діденко.

За її словами, температура повітря в Україні протягом вихідних в денні години передбачається в межах +25...+30 °С, на півдні та південному заході в суботу, а в неділю ще й на сході +29...+33 °С.

Що чекати у Києві

У Києві 22 червня опади не передбачаються, а температура повітря триматиметься у межах +28 °С. 

Уже в неділю очікуються місцями локальні дощі, грози та +25 °С.

  • 21 червня в Україні буде суха та переважно сонячна погода, а вже 22-23 червня в деяких регіонах очікуються грозові дощі.
Теги:
Прогноз погоди
Погода у Києві
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погода в Україні
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