Наталка Діденко розповіла, на яку погоду чекати найближчими вихідними

Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

Зазначається, що суха погода, без опадів, передбачається у південній частині України. Натомість на Вінниччині, Житомирщині та Карпатах можливі сильні зливи.

"У неділю локальні дощі з грозами ймовірні повсюди (окрім півдня та Луганщини), проте такі собі", - заявила Діденко.

За її словами, температура повітря в Україні протягом вихідних в денні години передбачається в межах +25...+30 °С, на півдні та південному заході в суботу, а в неділю ще й на сході +29...+33 °С.

Що чекати у Києві

У Києві 22 червня опади не передбачаються, а температура повітря триматиметься у межах +28 °С.

Уже в неділю очікуються місцями локальні дощі, грози та +25 °С.