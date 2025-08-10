Наталка Діденко розповіла, в яких областях 11 серпня стане прохолодніше, а де пройдуть дощі

Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

За її прогнозом, температура повітря на заході, півночі, у центральній частині й навіть на сході України у понеділок знизиться на кілька градусів і становитиме +21...+27 °C, на сході місцями до +29 °C.

У південній частині 11 серпня передбачається +29...+32 °C.

Де дощитиме

Дощі та грози у понеділок пройдуть найближчої ночі та завтра вранці на заході, півночі, у центральних областях.

Вдень 11-го серпня в Україні переважно без опадів, хіба що на Лівобережжі локальні грозові дощі.

Синоптикиня попереджає, що у понеділок у більшості областей України буде сильний вітер північно-західного походження із подекуди штормовими поривами. Лише в західних областях вітер слабший, помірний.

Погода у столиці

У Києві 11-го серпня температура повітря знизиться і становитиме протягом дня +22...+24 °C. Найближчої ночі у столиці пройде дощ із грозою, а завтра вдень - знову сухо та сонячно.

Наступний тиждень в Україні буде дуже теплим і навіть спекотним. За попередніми прогнозами, до кінця місяця дощів в Україні буде мало, а спеки забагато.