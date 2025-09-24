Наталка Діденко розповіла, в яких регіонах цієї ночі ймовірні заморозки
В ніч на 25 вересня на заході та півночі України ймовірні заморозки на ґрунті, а у наступні дві доби вони хвилями поширяться на центр та схід
Про це написала синоптикиня Еспресо Наталка Діденко.
"Вже найближчої ночі на заході та півночі ймовірні заморозки на ґрунті, а у нічні години 26-27-го вересня заморозки хвилями поширяться на центр та схід", - попередила Діденко.
За її словами, 25 вересня дощі ймовірні на південному заході, у центрі, на сході та на півдні України. Північні області, значна частина заходу та друга половина дня у центральній частині - у сухій погоді.
Температура повітря у четвер почне вирівнюватися. Тепла, навіть спекотна, сьогоднішня погода на сході та півдні України зміниться різким похолоданням.
25 вересня в Україні очікується впродовж дня +12+16 градусів, у південній частині +15+19 градусів.
У Києві 25 вересня очікується суха, сонячна, проте холодна погода.
Вночі в столиці передбачається +3+6 градусів, на околицях міста ймовірні заморозки на ґрунті, завтра вдень +12+15 градусів.
"Повітря ще не встигає сильно охолонути, дихати легко, хіба що через таку різку зміну погоди може бути морока метеозалежним людям - побережіть голови та судини. І не забуваємо, що після періоду похолодання приходять тепліші часи", - підбадьорила Наталка Діденко.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.15 Купівля 41.15Продаж 41.62
- EUR Купівля 48.48Продаж 49.13
- Актуальне
- Важливе