Наталка Діденко спрогнозувала, де дощитиме в останній день весни

Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

Зазначається, що у західних та північних регіонах України, а також у Вінницькій, Житомирській, Київській і Черкаській областях можливе шквалисте посилення вітру.

"На сході - локальні дощі, грози. На півдні дощі лише на Одещині. На Полтавщині, у Кропивницькому з районами, Дніпропетровщині - без істотних опадів", - повідомила Діденко.

Яка буде температура повітря

За словами синоптикині, спекотна погода передбачається на сході та південному сході - +26...+29 °C, місцями до +30 °C.

Водночас на решті території України +22...+26 °C.

Яку погоду чекати у столиці

У Києві 31 травня температура повітря триматиметься близько +22...+23 °C. У столиці весна завершиться локальними грозовими дощами.

"Хмари то сідатимуть на голову, нападатиме сонливість та коверзуватиме артеріальний тиск, але як гарно дихається і буде дихатися після дощу, і як гарно голубіє небо й світить сонце у проясненнях!" - написала синоптикиня.

Погода на початку літа

Зазначається, що літо в Україні почнеться зі спеки. 1 та 2 червня очікується +27...+32 °C, хіба що трохи нижче буде в західній частині - +23...+26 °C.