Наталка Діденко спрогнозувала, де дощитиме в останній день весни
У п'ятницю, 30 травня, в Україні очікуються короткочасні грозові дощі та шквальний вітер. Проте у деяких регіонах температура повітря підніметься до +30 °C
Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.
Зазначається, що у західних та північних регіонах України, а також у Вінницькій, Житомирській, Київській і Черкаській областях можливе шквалисте посилення вітру.
"На сході - локальні дощі, грози. На півдні дощі лише на Одещині. На Полтавщині, у Кропивницькому з районами, Дніпропетровщині - без істотних опадів", - повідомила Діденко.
Яка буде температура повітря
За словами синоптикині, спекотна погода передбачається на сході та південному сході - +26...+29 °C, місцями до +30 °C.
Водночас на решті території України +22...+26 °C.
Яку погоду чекати у столиці
У Києві 31 травня температура повітря триматиметься близько +22...+23 °C. У столиці весна завершиться локальними грозовими дощами.
"Хмари то сідатимуть на голову, нападатиме сонливість та коверзуватиме артеріальний тиск, але як гарно дихається і буде дихатися після дощу, і як гарно голубіє небо й світить сонце у проясненнях!" - написала синоптикиня.
Погода на початку літа
Зазначається, що літо в Україні почнеться зі спеки. 1 та 2 червня очікується +27...+32 °C, хіба що трохи нижче буде в західній частині - +23...+26 °C.
- Раніше у столиці України зафіксували початок метеорологічного літа: воно прийшло на тиждень пізніше середніх багаторічних показників.
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