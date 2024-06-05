Наталя Гуменюк отримала нову посаду в ОК "Південь"
Наталя Гуменюк отримала посаду заступниці начальника управління комунікацій оперативного командування "Південь". До її нових повноважень входить усе, що стосується комунікацій ОК "Південь"
Про це вона повідомила в коментарі "Детектору медіа".
Гуменюк зазначила, що не може назвати точних дат, тому що призначення офіцера на посаду - це закрита інформація.
"Два з половиною роки я була начальником Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України, а зараз я офіційно призначена на посаду заступника начальника управління комунікацій ОК "Південь". Тут є деяка різниця, хоча б навіть у тому, що тепер це не Сили оборони, це трошки інше утворення, а вже в межах компетенції ОК "Південь", - розповіла Гуменюк.
Управління, в якому вона працюватиме, за словами Гуменюк, створили для "покращення комунікації, з висновками, які були зроблені з початку повномасштабного вторгнення".
Коли й за яких обставин Наталію Гуменюк звільнили з посади речниці Сил оборони півдня
У квітні Генштаб ЗСУ звільнив Наталію Гуменюк з посади речника Сил оборони півдня. Цьому передувала звернення медійників до головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, міністра оборони України Рустема Умєрова та начальника Генштабу ЗСУ Анатолія Баргилевича з проханням замінити Наталю Гуменюк, яка була начальницею об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня.
Українські журналісти наголошували, що Гуменюк забороняє висвітлювати воєнні злочини Росії в її зоні відповідальності. Натомість Гуменюк заявила, що медійники нібито не навели доказів вказаним фактами, а пресцентр Сил оборони півдня не порушив жодних наказів командування.
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