Генштаб ЗСУ звільнив Наталію Гуменюк з посади речника Сил оборони півдня

Про це повідомляє Генштаб.

"Прийнято рішення щодо завершення відрядження та виключення із сил та засобів відповідного угруповання військ полковника Наталії Гуменюк з 19.04.2024", - йдеться у повідомленні.

У Генштабі наголосили, що наразі триває відбір відповідного фахівця на цю посаду.

Зазначається, що Центр стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня працюватиме у штатному режимі, організовуючи співпрацю із представниками медіа, які мають відповідну акредитацію ЗСУ.

Що передувало

Нещодавно медійники звернулися до головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, міністра оборони України Рустема Умєрова та начальника Генштабу ЗСУ Анатолія Баргилевича з проханням замінити Наталю Гуменюк, яка була начальницею об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня.

Вони наголошували, що Гуменюк забороняє висвітлювати воєнні злочини Росії в її зоні відповідальності.

Натомість Гуменюк заявила, що журналісти нібито не навели доказів вказаним фактами, а пресцентр Сил оборони півдня не порушив жодних наказів командування.