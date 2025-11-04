Найхолодніше — на заході, а найтепліше — на півдні: Наталка Діденко розповіла, якою буде погода в Україні 5 листопада
Синоптикиня Наталка Діденко повідомила, що у середу, 5 листопада, в Україні переважатиме суха та помірно тепла погода
Про це синоптикиня Наталка Діденко написала на своєму Telegram-каналі.
Погода по регіонах
За її прогнозом, найхолодніше завтра буде у західних областях — температура вдень становитиме +8…+11 °C.
Найтепліше буде на півдні, де стовпчики термометрів піднімуться до +17 °C.
На решті території прогнозується +11…+14 °C.
"Більшу частину території України завтра визначатиме антициклональне поле, тому істотні опади малоймовірні. Лише невеликий вологий острівець — Вінниччина, Чернівецька область, Одещина та вночі Житомирщина — покаже невеликі дощі", - зазначила синоптикиня.
Погода у Києві
У Києві 5 листопада опадів не очікується, і навіть трохи потеплішає.
Наталка Діденко підсумувала, що найближчим часом погода в Україні буде помірно теплою, з коливаннями.
Коли чекати похолодання
Водночас синоптикиня попередила, що вже з 11–12 листопада в більшості регіонів країни очікується істотне похолодання.
Вона порадила українцям підготувати теплі речі, замінити літню гуму на зимову й скористатися останніми теплими днями для прогулянок.
"Прогноз ще потребуватиме уточнення, але, думаю, ніщо не завадить підготувати ближче теплі речі в шафах, записатися на заміну літньої гуми, подбати про утеплення, подумати про того, кому можна скромно допомогти, не порушуючи почуття гідності іншої людини, і обов'язково використати найближчі тепліші дні для прогулянок свіжим повітрям без товстелезних шапок та курток", - наголосила Наталка Діденко.
- На сьогодні, 4 листопада, Наталка Діденко прогнозувала прохолодну погоду з дощами у західних і північних регіонах.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.79 Купівля 41.79Продаж 42.23
- EUR Купівля 48.19Продаж 48.79
- Актуальне
- Важливе