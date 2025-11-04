Найхолодніше — на заході, а найтепліше — на півдні: Наталка Діденко розповіла, якою буде погода в Україні 5 листопада

Про це синоптикиня Наталка Діденко написала на своєму Telegram-каналі.

Погода по регіонах

За її прогнозом, найхолодніше завтра буде у західних областях — температура вдень становитиме +8…+11 °C.

Найтепліше буде на півдні, де стовпчики термометрів піднімуться до +17 °C.

На решті території прогнозується +11…+14 °C.

"Більшу частину території України завтра визначатиме антициклональне поле, тому істотні опади малоймовірні. Лише невеликий вологий острівець — Вінниччина, Чернівецька область, Одещина та вночі Житомирщина — покаже невеликі дощі", - зазначила синоптикиня.

Погода у Києві

У Києві 5 листопада опадів не очікується, і навіть трохи потеплішає.

Наталка Діденко підсумувала, що найближчим часом погода в Україні буде помірно теплою, з коливаннями.

Коли чекати похолодання

Водночас синоптикиня попередила, що вже з 11–12 листопада в більшості регіонів країни очікується істотне похолодання.

Вона порадила українцям підготувати теплі речі, замінити літню гуму на зимову й скористатися останніми теплими днями для прогулянок.

"Прогноз ще потребуватиме уточнення, але, думаю, ніщо не завадить підготувати ближче теплі речі в шафах, записатися на заміну літньої гуми, подбати про утеплення, подумати про того, кому можна скромно допомогти, не порушуючи почуття гідності іншої людини, і обов'язково використати найближчі тепліші дні для прогулянок свіжим повітрям без товстелезних шапок та курток", - наголосила Наталка Діденко.