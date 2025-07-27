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Найважливіше - це запускати всюди у світі українського віруса, - митець Онух

Євген Козярін
27 липня, 2025 неділя
20:45
Суспільство Єжи Онух

Потрібно запускати всюди у світі українського віруса. Щоб люди були свідомі, що щось таке існує І робити це руками тих, хто має владу і перевагу

Зміст

Про це заявив митець, арткуратор і письменник Єжи Онух в інтерв'ю проєкту "Люди змін з Лесею Вакулюк" на Еспресо.

"Очевидно, є частина української культури, яка є сконцентрована сама на собі. Тобто, ви розумієте, що нині живе більше, як мільйон канадців, які мають українське коріння. Крім того, колись більше як 100 років тому, українці були тією нацією, яка будувала Канаду. Тобто, українці через це ввійшли в таку "загальноканадську свідомість", - сказав він.

Онух додав, що кожний канадець знає, що "це є писанка".

"Вони навіть розуміють слово писанка". Найбільша писанка у світі є в місцевості Егервілл.. Але з'явилися також інші пропозиції. Коли є у фестивалі, наприклад, кіно, з'являється українське кіно, то воно є частиною чогось більшого, глобального. Воно ані краще, ані гірше. Воно - один із елементів пропозиції. Те ж саме, коли до філармонії приїжджає оркестр. Найважливіше - це запускати всюди у світі українського віруса. Щоб люди почали мати свідомі, що щось таке існує І робити це руками тих, хто має владу і перевагу", - зазначив митець.

Він навів приклад: "Якщо у вас є гроші, і ви можете заплатити за концертний зал Carnegie Hall у Нью-Йорку, то це не є програма Carnegie Hall. Carnegie Hall вам просто за 150 тисяч доларів дав на один вечір зал".

"Ви, очевидно, можете у своїй внутрішній пропаганді використати українці в Carnegie Hall. Але коли це зробить Carnegie Hall і введе у свою програму - це зовсім інша вага. Найкраще - переконати господарів, щоб вони це зробили. Є ще один спосіб, як це робити", - наголосив Онух.

На його думку, цей спосіб - привозити людей, які мають вплив на побудову, наприклад, культурних програм у різноманітних інституціях.

"І показувати їм найкраще, що можна запропонувати. Але дати також можливість, щоб вони самі казали, чим зацікавлені. Бо коли ми скажемо - оце, а вони, наприклад, можуть бути тим не зацікавлені. Такі люди приїжджають раз, другий, третій. І знову ж таки, те, що ми можемо зробити - це запустити вірус. І вони повернуться", - сказав арткуратор.

Він додав, що можливо, це не має ніяких гарантій. 

"Можливо, їм щось там "клікне" - ага, давайте тепер зробимо українську програму чи в музеї, чи в концертному музеалі. І це почне фантастично працювати. Найкраще - так. Бо, знаєте, це, як в азіатських різних способах боротьби - ви використаєте силу противника. А в цьому випадку - не противника, а тільки союзника. Зрозуміло, що Україна не має ані можливостей, ані грошей на такі масштаби. Треба, щоб хтось інший за це заплатив.Немає сумнівів, що в України є величезний потенціал. Ну, а як може не бути потенціалу в такій великій нації з такою великою історією? Є, тільки не треба мати комплексів", - сказав Онух.

Митець нагадав, що зараз багато людей виїхало. 

"Знаєте, це знову проблема великої еміграції, яка тепер є по світі. Це - мільйони людей. Якась частина з них повернеться. Тільки треба пам'ятати, що чим довше це триває - тим менше тих людей повернеться. Дуже часто іммігрують діти і молодь, які швидко почнуть інтегруватися в суспільство. Пізніше їх відірвати буде дуже важко", - зазначив Онух.

На його думку, треба пам'ятати, що вони будуть виростати і можуть бути нашими "агентами впливу" там. 

"І це також не всі, бо частина асимілюється повністю. І взагалі не буде зацікавлена. Залишаться їм борщ і вареники. Але в Канаді є люди, скажімо, п'ятого покоління, які народилися там і виросли. І вони люблять борщ і вареники до сьогодні. Нічого в цьому поганого. Вони просто на такому рівні українці. Тут в Україні теж багато таких. А хочуть жити зовсім інакше. Найважливіше, щоб не мати комплексу ані меншовартості, ані знову, що ми такі геніальні, тільки ніхто того не бачить", - підсумував митець.

 

Теги:
Світ
Культура
Україна
біженці з України
Люди змін з Лесею Вакулюк
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