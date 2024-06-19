Не буде кримінальних переслідувань за перевищення повноважень: радниця голови Асоціації міст щодо закону про прозорість місцевого самоврядування
Радниця Голови Асоціації міст Оксана Продан наголосила, найголовніше в законі про прозорість місцевого самоврядування те, що не буде кримінальних переслідувань за перевищення повноважень місцевими органами влади
Таку думку вона висловила в етері Еспресо.
"Для нас усіх це означає, що сьогодні кримінальних переслідувань за перевищення повноважень, за те, що голови місцевих рад, або чиновники роблять те, що не передбачено в законі про місцеве самоврядування щодо допомоги Збройним Силам. Відповідно теоретично всі ті виплати, допомоги, які були з 24 лютого 2022 року вже під категорію тих справ, які про перевищення повноважень, не будуть підпадати. Це найголовніше у цьому законі, сподіваюся, підписаному президентом. Є норми, які врегульовують роботу голів місцевих рад, які призначені начальниками військових адміністрацій, бо це теж величезна була проблема чинних голів громад - мерів у зоні активних бойових дій призначали начальниками військових адміністрацій і вони згідно з чинними поки що законодавством втрачали легітимність, як голови рад", - пояснила Продан.
За її словами, коли закінчиться війна військові адміністрації одразу зможуть відновити місцеве самоврядування.
"Дуже чекали цього закону і добре, що за нього проголосували. Є другий момент - бюджет, бюджетний кодекс, який теж потребує змін, де мають вписати що дійсно в бюджетних розрахунках і трансферах місцеві ради мають право робити те, що вони роблять і це наступний крок якого ми чекаємо вже від бюджетного комітету Верховної Ради - це законопроєкт №9560 в будь-якій редакції. Ми просимо, чекаємо коли проголосують для того, щоб жодних претензій у правоохоронних органів до органів місцевого самоврядування не було, коли вони допомагають Збройним Силам України. Є перший крок, тепер потрібен другий", - підсумувала радниця Голови Асоціації міст.
- 22 лютого Рада ухвалила закон про прозорість місцевого самоврядування в цілому, автором якого став народний депутат Роман Лозинський.
- 20 травня на Парламентському комітеті підтримали до другого читання законопроєкт, який розширить повноваження органів місцевого самоврядування з підтримки сектору безпеки і оборони України.
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