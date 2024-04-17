"Не дуже хороша новина для Єрмака": політолог Бобиренко про рейтинг найвпливовіших політиків світу TIME

Таку думку він висловив в етері Еспресо

"Єрмак потрапив до рейтингу найвпливовіших політиків світу TIME. І це не дуже хороша для нього інформація. Адже Володимир Олександрович може заревнувати. ми ж памʼятаємо, де зараз Арестович. Те ж саме стосується й Залужного. Зеленський реагує, коли хтось в країні стає популярнішим за нього. Дійсно, я погоджуюсь з TIME в деякому сенсі. Оскільки Єрмак сьогодні має надзвичайні повноваження в Україні й сильний вплив. Я переконаний, що він керує не тільки парламентом, а й урядом", - пояснив Бобиренко.

Політолог також вважає, що не слід переоцінювати вплив Єрмака на політику держави

"Частково Єрмак керує й силовим блоком держави. Втім, я б і не перебільшував його вплив на політику держави. Дійсно він показав, що контролює парламент. Зокрема, коли приймався закон про мобілізацію. Також я б не говорив, що Єрмак створив якусь мережу друзів. Не він, а українці створили світову мережу партнерів, які підтримують нас", - додав він.