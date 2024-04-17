"Не дуже хороша новина для Єрмака": політолог Бобиренко про рейтинг найвпливовіших політиків світу TIME
Політолог Віктор Бобиренко вважає, що Володимир Зеленський може негативно сприйняти новину про те, що Андрій Єрмак потрапив до рейтингу найвпливовіших політиків світу TIME
Таку думку він висловив в етері Еспресо
"Єрмак потрапив до рейтингу найвпливовіших політиків світу TIME. І це не дуже хороша для нього інформація. Адже Володимир Олександрович може заревнувати. ми ж памʼятаємо, де зараз Арестович. Те ж саме стосується й Залужного. Зеленський реагує, коли хтось в країні стає популярнішим за нього. Дійсно, я погоджуюсь з TIME в деякому сенсі. Оскільки Єрмак сьогодні має надзвичайні повноваження в Україні й сильний вплив. Я переконаний, що він керує не тільки парламентом, а й урядом", - пояснив Бобиренко.
Політолог також вважає, що не слід переоцінювати вплив Єрмака на політику держави
"Частково Єрмак керує й силовим блоком держави. Втім, я б і не перебільшував його вплив на політику держави. Дійсно він показав, що контролює парламент. Зокрема, коли приймався закон про мобілізацію. Також я б не говорив, що Єрмак створив якусь мережу друзів. Не він, а українці створили світову мережу партнерів, які підтримують нас", - додав він.
- 17 квітня американський журнал TIME оприлюднив список 100 найвпливовіших людей у світі, до якого потрапили вдова російського опозиціонера Олексія Навального та керівник Офісу Президента Андрій Єрмак
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39.34 Купівля 39.34Продаж 39.85
- EUR Купівля 41.97Продаж 42.73
- Актуальне
- Важливе