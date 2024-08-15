"Не створить перешкод для тих, хто приховує походження грошей": аналітик Несходовський про обмеження НБУ переказів між картками

Про це він розповів у етері Еспресо.

НБУ обговорює можливість введення лімітів на перекази з картки на картку, які можуть становити не більш ніж 30 операцій і до 100 тис. грн на місяць для одного банку

"Якщо в цілому озвучувати ті пропозиції, які озвучив Національний банк, то з однієї сторони я точно можу сказати, що 95-97% громадян це абсолютно не відчують, тому що вони не здійснюють таку кількість перерахувань ні по кількості, ні по сумі протягом одного місяці, але з іншого боку я також бачу, що це і не створить суттєвих перешкод для тих, хто займається як раз використанням таких перерахунків для того, щоб приховувати походження грошей", - сказав він.

Ілля Несходовський вважає, що причини для такого рішення були.

"Системне зловживання є, тут неможливо сперечатися, дуже багато і нелегальної торгівлі в цілому - це перший момент, другий момент - це торгівля тютюном, яка здійснюється через інтернет. Це торгівля алкоголем також без плати відповідних податків, це торгівля в тому числі наркотичними виробами. В чому суть операції: коли дається підсувна особа, вона накопичує певну суму, потім здійснює перерахунок, другий, третій, потім ці кошти знімаються і в кінці кінців людина отримує готівку за здійснення незаконних операцій, а людина, яка була, скажімо так, учасником цієї схеми, з одного боку самостійно може передавати інформацію, а з іншого у неї можуть просто вкрасти дані картки і використати ці дані для того, щоб якраз ця картка слугувала проміжним зв’язком", - зазначив Несходовський .

Але на думку аналітика система не доопрацьована і має лазівки.

"На моє переконання ці операції, схеми, вони дійсно ускладняться, але вони їх не закриють, тобто іншими словами вони трошки здорожчають і відповідно будуть продовжувати проводити такі операції, тобто це рішення несистемне, це рішення не зовсім обгрунтоване. Тим більше я ще бачу, що це недопрацювання фінансового моніторингу банків, які мали б на це реагувати, тому що з одного боку люди стикаються з блокуванням їхніх транзакцій на незначні суми, фінансовий моніторинг чомусь посилює в такому напрямі роботу, а з іншого боку ми бачимо абсолютно неадекватне, коли хтось перевозить більше 4 мільйонів, майже 5 мільйонів доларів у багажнику, а ці кошти однозначно через такі от транзакції були зняті з рахунків чи фізичних осіб, чи ФОПів, і це треба досліджувати", - наголосив аналітик.