Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Не вірю в антиукраїнські погроми в Польщі, - історик Вуйціцький
Ексклюзив

Не вірю в антиукраїнські погроми в Польщі, - історик Вуйціцький

Євген Козярін
11 серпня, 2025 понедiлок
15:25
Суспільство Казімєж Вуйціцький

Українець у Польщі – це вже природна справа. Проукраїнський табір у Польщі є дуже сильний

Зміст

Про це заявив польський публіцист, журналіст та історик Казімєж Вуйціцький в інтерв'ю проєкту "Люди змін з Лесею Вакулюк" на Еспресо.

Він відповів, як реагувати українцям на вигуки "Вон із Полскі!" і на те, що знімають українські прапори з установ? 

"То більше, я би сказав, провокація. Вам треба реагувати активно. Це погана справа. Якби знищили в Україні польський прапор, то був би в Польщі скандал. І це скандал – знищити український прапор у Польщі. Треба сказати, що Україна зараз важливіша держава у світі, ніж Польща. G8 зараз - G7 плюс Зеленський. Який польський президент, політик має шанс бути членом G7? У вас важлива війна, і ви маєте абсолютне право жорстко реагувати", - сказав журналіст.

Вуйціцький відповів на питання, чи польська влада має якось реагувати на такі провокації.

"Я би дуже хотів, абсолютно. Немає достатньої реакції, але треба ще раз сказати: знищення прапору - це один чи два епізоди, які важливі завдяки масмедіа, бо як процесу такого немає. І я надіюся, що й не буде. Через Польщу йде зброя – через Жешув, Люблін", - зазначив він.

Журналіст наголосив, що цей новий проукраїнський табір у Польщі є дуже сильний, є дуже багато людей, які хочуть помагати Україні.

"Якщо не чути цього - це погано, але, може бути, ще це таки хвиля в медіа. Бо була така хвиля, ви всі бачили, що всі поляки – чудові люди, ви тільки дякуєте. А тепер ви бачите, що ситуація більш складна. Але прошу вас бачити, що ситуація складна, але не така, що проукраїнський табір у Польщі слабкий, що його нема. Він сильний, є в Польщі розуміння, що ваша війна є нашою війною", - додав Вуйціцький.

Він відповів на питання, чи може дійти до антиукраїнських погромів в Польщі не може дійти?

"В це я не вірю. Є дуже багато українців у Польщі. Кожна крамниця - є українка, яка там продає. І є епізоди. Я не хочу в жодному разі релятивізму тих епізодів. Українець у Польщі – це вже природна справа. Є погана ситуація, але захист – це не історія в польських чи ваших медіа, це діалог, це так багато діалогу, як може бути. Навіть діалог із тими, які трошки неприємні, але щоб була дискусія", - підсумував журналіст.

