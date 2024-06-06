"Немає підстав": Стефанчук прокоментував можливість мобілізації 18-річних

Про це Стефанчук сказав на брифінгу 6 червня, передає Інтерфакс-Україна.

"Станом на зараз жодних офіційних заяв, повідомлень, звернень, пропозицій до українського парламенту в межах суб'єктів законодавчої ініціативи не надходило", - сказав він.

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Відтак, на його думку, наразі немає підстав говорити про мобілізацію 18-річних, оскільки в парламенті не зареєстровані ініціативи щодо зниження призовного віку.