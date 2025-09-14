Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Суспільство Нічні вибухи на Київщині: є постраждалі, тривога не оголошувалась, Укрзалізниця змінює маршрути

Нічні вибухи на Київщині: є постраждалі, тривога не оголошувалась, Укрзалізниця змінює маршрути

Ксенія Золотова
14 вересня, 2025 неділя
07:32
Суспільство вибух, ракетна атака

Вночі 14 вересня у Київській області було чути вибух, внаслідок якого пошкоджено залізничну інфраструктуру. Повітряна тривога в регіоні не оголошувалась

Зміст

Про це повідомив голова Київської ОВА Микола Калашник. 

За його словами, ворожих повітряних цілей у межах області не зафіксовано. На місці події працюють оперативні служби.

Внаслідок інциденту "Укрзалізниця" повідомила про зміни у русі низки потягів.

Зокрема:

  • замість ділянки Здолбунів – Козятин-2 поїзди курсуватимуть через Коростень;
  • в об’їзд ділянки Жмеринка – Фастів-1 рух відбуватиметься через Миронівку та Трипілля-Дніпровське.

Уже змінено маршрут поїзда №23 Київ – Хелм, який прямує через Коростень із затримкою. Пасажирів зі станції Бердичів перевезе поїзд №31 з пересадкою.

Також змінять маршрут:

  • №139 Київ – Кам’янець-Подільський,
  • №141/143 Суми, Чернігів – Рахів,
  • №21/103 Краматорськ, Харків – Львів.

В "Укрзалізниці" наголосили, що першочергово дбають про безпеку пасажирів та бригад, уточнений графік буде оприлюднено пізніше.

У ніч на 14 вересня «Укрзалізниця» повідомила про додаткові зміни в русі:

  • Поїзд №73 Харків — Перемишль вирушив зміненим маршрутом через Київ та Коростень. Очікувана затримка становить щонайменше 4 години. Пасажири, які дісталися до Києва автобусним трансфером або самостійно, можуть здійснити посадку зі станції Київ-Пасажирський орієнтовно о 04:15. Якщо посадка неможлива, квитки на №73 прийматимуться на будь-який інший рейс у напрямку Перемишля протягом неділі без обміну.
  • Щоб уникнути ускладнень руху приміських потягів на ділянці Боярка — Київ, компанія організувала тактовий рух електричок упродовж 14 вересня.
    Призначені додаткові рейси з зупинками на станціях Караваєві Дачі, Київ-Волинський, Вишневе, Тарасівка, Боярка:
    • №6101 Київ-Пас (5:10) – Боярка (5:40)
    • №6102 Боярка (5:50) – Київ-Пас (6:20)
    • №6103 Київ-Пас (6:30) – Боярка (7:00)
    • №6106 Боярка (7:20) – Київ-Пас (7:50)
    • №6109 Київ-Пас (8:05) – Боярка (8:35)
    • №6110 Боярка (8:45) – Київ-Пас (9:15)
    • №6113 Київ-Пас (9:30) – Боярка (10:00)
    • №6112 Боярка (10:10) – Київ-Пас (10:40).

У Фастівському районі Київської області внаслідок вибуху було пошкоджено залізничну інфраструктуру, повідомив Калашник.

Для пасажирів поїзда №73 Харків — Перемишль організували альтернативний маршрут: частину людей автобусами доставили до Києва, звідки вони продовжили подорож обхідним шляхом. Трьом жінкам у поїзді знадобилася медична допомога через стресову реакцію, їх супроводжувала бригада екстреної медицини.

  • У суботу ввечері, 13 вересня, бійці 414-ї окремої бригади безпілотних систем "Птахи Мадяра" збили російський ударно-розвідувальний дрон Orion.
Теги:
Новини
Україна
Укрзалізниця
Київщина
новини Києва
Читайте також:
Куп'янськ
Автор Марія Науменко
12 вересня, 2025 п'ятниця
Росіяни зайшли в Куп'янськ через газову трубу: DeepState пише, що таке вже було в Авдіївці та Суджі
атака дронами, шахед, герань
Автор Марія Науменко
13 вересня, 2025 субота
Російський безпілотник залетів до Румунії, була загроза для Польщі: як там відреагували
Автор Тетяна Яворська
12 вересня, 2025 п'ятниця
Квиток в один бік: в Україні дружини військовослужбовців змушені самотужки виховувати дітей з інвалідністю, закон не передбачає звільнення 
