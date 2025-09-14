Нічні вибухи на Київщині: є постраждалі, тривога не оголошувалась, Укрзалізниця змінює маршрути
Вночі 14 вересня у Київській області було чути вибух, внаслідок якого пошкоджено залізничну інфраструктуру. Повітряна тривога в регіоні не оголошувалась
Про це повідомив голова Київської ОВА Микола Калашник.
За його словами, ворожих повітряних цілей у межах області не зафіксовано. На місці події працюють оперативні служби.
Внаслідок інциденту "Укрзалізниця" повідомила про зміни у русі низки потягів.
Зокрема:
- замість ділянки Здолбунів – Козятин-2 поїзди курсуватимуть через Коростень;
- в об’їзд ділянки Жмеринка – Фастів-1 рух відбуватиметься через Миронівку та Трипілля-Дніпровське.
Уже змінено маршрут поїзда №23 Київ – Хелм, який прямує через Коростень із затримкою. Пасажирів зі станції Бердичів перевезе поїзд №31 з пересадкою.
Також змінять маршрут:
- №139 Київ – Кам’янець-Подільський,
- №141/143 Суми, Чернігів – Рахів,
- №21/103 Краматорськ, Харків – Львів.
В "Укрзалізниці" наголосили, що першочергово дбають про безпеку пасажирів та бригад, уточнений графік буде оприлюднено пізніше.
У ніч на 14 вересня «Укрзалізниця» повідомила про додаткові зміни в русі:
- Поїзд №73 Харків — Перемишль вирушив зміненим маршрутом через Київ та Коростень. Очікувана затримка становить щонайменше 4 години. Пасажири, які дісталися до Києва автобусним трансфером або самостійно, можуть здійснити посадку зі станції Київ-Пасажирський орієнтовно о 04:15. Якщо посадка неможлива, квитки на №73 прийматимуться на будь-який інший рейс у напрямку Перемишля протягом неділі без обміну.
- Щоб уникнути ускладнень руху приміських потягів на ділянці Боярка — Київ, компанія організувала тактовий рух електричок упродовж 14 вересня.
Призначені додаткові рейси з зупинками на станціях Караваєві Дачі, Київ-Волинський, Вишневе, Тарасівка, Боярка:
- №6101 Київ-Пас (5:10) – Боярка (5:40)
- №6102 Боярка (5:50) – Київ-Пас (6:20)
- №6103 Київ-Пас (6:30) – Боярка (7:00)
- №6106 Боярка (7:20) – Київ-Пас (7:50)
- №6109 Київ-Пас (8:05) – Боярка (8:35)
- №6110 Боярка (8:45) – Київ-Пас (9:15)
- №6113 Київ-Пас (9:30) – Боярка (10:00)
- №6112 Боярка (10:10) – Київ-Пас (10:40).
У Фастівському районі Київської області внаслідок вибуху було пошкоджено залізничну інфраструктуру, повідомив Калашник.
Для пасажирів поїзда №73 Харків — Перемишль організували альтернативний маршрут: частину людей автобусами доставили до Києва, звідки вони продовжили подорож обхідним шляхом. Трьом жінкам у поїзді знадобилася медична допомога через стресову реакцію, їх супроводжувала бригада екстреної медицини.
- У суботу ввечері, 13 вересня, бійці 414-ї окремої бригади безпілотних систем "Птахи Мадяра" збили російський ударно-розвідувальний дрон Orion.
