Нічні вибухи на Київщині: є постраждалі, тривога не оголошувалась, Укрзалізниця змінює маршрути

Про це повідомив голова Київської ОВА Микола Калашник.

За його словами, ворожих повітряних цілей у межах області не зафіксовано. На місці події працюють оперативні служби.

Внаслідок інциденту "Укрзалізниця" повідомила про зміни у русі низки потягів.

Зокрема:

замість ділянки Здолбунів – Козятин-2 поїзди курсуватимуть через Коростень;

в об’їзд ділянки Жмеринка – Фастів-1 рух відбуватиметься через Миронівку та Трипілля-Дніпровське.

Уже змінено маршрут поїзда №23 Київ – Хелм, який прямує через Коростень із затримкою. Пасажирів зі станції Бердичів перевезе поїзд №31 з пересадкою.

Також змінять маршрут:

№139 Київ – Кам’янець-Подільський,

№141/143 Суми, Чернігів – Рахів,

№21/103 Краматорськ, Харків – Львів.

В "Укрзалізниці" наголосили, що першочергово дбають про безпеку пасажирів та бригад, уточнений графік буде оприлюднено пізніше.

У ніч на 14 вересня «Укрзалізниця» повідомила про додаткові зміни в русі:

Поїзд №73 Харків — Перемишль вирушив зміненим маршрутом через Київ та Коростень. Очікувана затримка становить щонайменше 4 години. Пасажири, які дісталися до Києва автобусним трансфером або самостійно, можуть здійснити посадку зі станції Київ-Пасажирський орієнтовно о 04:15. Якщо посадка неможлива, квитки на №73 прийматимуться на будь-який інший рейс у напрямку Перемишля протягом неділі без обміну.

Щоб уникнути ускладнень руху приміських потягів на ділянці Боярка — Київ, компанія організувала тактовий рух електричок упродовж 14 вересня.

Призначені додаткові рейси з зупинками на станціях Караваєві Дачі, Київ-Волинський, Вишневе, Тарасівка, Боярка: №6101 Київ-Пас (5:10) – Боярка (5:40) №6102 Боярка (5:50) – Київ-Пас (6:20) №6103 Київ-Пас (6:30) – Боярка (7:00) №6106 Боярка (7:20) – Київ-Пас (7:50) №6109 Київ-Пас (8:05) – Боярка (8:35) №6110 Боярка (8:45) – Київ-Пас (9:15) №6113 Київ-Пас (9:30) – Боярка (10:00) №6112 Боярка (10:10) – Київ-Пас (10:40).

У Фастівському районі Київської області внаслідок вибуху було пошкоджено залізничну інфраструктуру, повідомив Калашник.

Для пасажирів поїзда №73 Харків — Перемишль організували альтернативний маршрут: частину людей автобусами доставили до Києва, звідки вони продовжили подорож обхідним шляхом. Трьом жінкам у поїзді знадобилася медична допомога через стресову реакцію, їх супроводжувала бригада екстреної медицини.