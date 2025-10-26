"Ніхто не чув, що таке Гаррі Поттер, хто така Джоан Роулінг": перекладач Морозов про появу україномовної Поттеріани

Про це розповів співак, композитор, перекладач Віктор Морозов у проєкті "Європейці" із Лесею Вакулюк на Еспресо.

"То було майже 30 років тому, на заході вже вийшли перші книжки про Гаррі Поттера і готувався до виходу фільм про Гаррі Поттера. А то ще ж була доінтернетна пора, в Україні ніхто не чув ні Гаррі Поттера, ні Джоан Роулінг, не було ще російського перекладу. І я подумав: "Якщо я швидко і якісно видам цю першу книжку, вийде фільм, діти подивляться фільм, кинуться шукати книжку. Російського перекладу нема і діти навіть на сході України, в Севастополі, Херсоні, Миколаєві - хоч-не-хоч почнуть читати українською. Їм сподобається, втягнуться, українізуються. І так чарівник Гаррі Поттер українізує всю країну, всю нашу Україну", - така була моя задумка. Але, на жаль, повністю не вдалося втілити з двох причин. Перша причина - рік пішов на пошуки видавця. Ніхто не чув, що таке Гаррі Поттер, хто така Джоан Роулінг. Я спочатку до львівського видавця звернувся, бо перекладав деякі книжки Пауло Коельйо. Сказав видавцю: "Я переклав цікаву книжку". А він: "Яка то книжка? Я сказав, що дитяча книжка, і він відповів: "Ми дитячі не видаємо". Кажу йому: "То буде класно і фінансово буде тобі добре". Він знову:"Ні-ні, я не видаю", - розповів він.

Після ого Віктор Морозов згадав про Івана Маковича та вирішив звернутися до нього.

"Тоді я згадав - Іван Малкович, мій давній колега, товариш і дитяче видавництво. Я йому дзвоню: "Іване, я переклав книжку". Він навіть не дослухав: "Що? Ти переклав? Ти грай на гітарі. Чого ти лізеш не в свої справи?". Він абсолютно скептично поставився, недовірливо. А потім ще запитав: "А про що та книжка?" Я кажу: "Та хлопець, чарівник". Він: "Чарівник? Я християнин, ніяких чари-мари, ніякої магії я не хочу". Тобто рік довелося переконувати, потім ще хтось йому сказав, що то щось цікаве. Нарешті Іван погодився, але тоді ще треба було отримати згоду на авторські права. А як їх отримати? Тоді видавництво "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА" не мало свого сайту. Як довести, що то щось солідне? Тут допомогла моя дружина, яка за фахом юристка, вона з ними переписувалась, переконала. Але два роки було втрачено, і за цей час росіяни вже видали перший переклад.

Так що на початках ми запізнилися, не вийшла моя ідея фікс - повністю українізувати", - зазначив він.

Щоправда, згадує перекладач, починаючи із четвертої книги український переклад почав випереджати російський.



"Але вже десь починаючи з четвертої книжки, ми вже випереджали їх на декілька місяців. І то далося взнаки, тому що дуже багато пишуть, й досі пишуть і мені, і пану Івану Малковичу, діти або батьки дітей зі східної України. Вони кажуть, що були російськомовні, все життя - російською, але діти завдяки Гаррі Поттеру перейшли на українську, полюбили українську, читають тепер українську, вважають себе українцями. Навіть є одна дівчина, Вероніка Галичина, з окупованої Макіївки, яка давніше мені написала, що вона і її сестра завдяки Гаррі Поттеру почали читати українською мовою. І потім вона закінчила в Харкові інститут Каразіна і стала перекладачкою. Так що, все-таки хоч трошки, але вдалося", - додав перекладач.