"Ніколи не боявся їхати будь-куди": на фронті загинув фотограф та військовий Костянтин Гузенко
У неділю, 2 листопада, на війні загинув документальний та художній фотограф, учасник команди Ukraїner Костянтин Гузенко
Про це повідомив військовий і засновник Ukraїner Богдан Логвиненко на сторінці у facebook.
"Ми були знайомі з Костею з 2020, тоді він долучився до Ukraїner як фотограф. Найбільше ми їздили разом на зйомки в 2022 і 2023. Були разом і на Півдні, і на Сході, і на Півночі. В усіх не надто безпечних закутках нашої неньки, Костя ніколи не боявся їхати будь-куди", - йдеться у повідомленні.
Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну загиблий воїн займався документуванням наслідків війни та протидією окупації.
Костянтин Гузенко доєднався до лав 35-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського. На момент смерті йому було 28 років.
Логвиненко додав, що місце та дату поховання повідомлять згодом.
- 11 вересня підтвердили загибель актора львівських театрів Андрія Синишина на фронті. Він загинув 16 квітня 2025 року і до цього вважався зниклим безвісти.
