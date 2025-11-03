Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Спецпроєкти
Головна Суспільство "Ніколи не боявся їхати будь-куди": на фронті загинув фотограф та військовий Костянтин Гузенко

"Ніколи не боявся їхати будь-куди": на фронті загинув фотограф та військовий Костянтин Гузенко

Марія Музиченко
3 листопада, 2025 понедiлок
16:18
Суспільство

У неділю, 2 листопада, на війні загинув документальний та художній фотограф, учасник команди Ukraїner Костянтин Гузенко

Зміст

Про це повідомив військовий і засновник Ukraїner Богдан Логвиненко на сторінці у facebook.

"Ми були знайомі з Костею з 2020, тоді він долучився до Ukraїner як фотограф. Найбільше ми їздили разом на зйомки в 2022 і 2023. Були разом і на Півдні, і на Сході, і на Півночі. В усіх не надто безпечних закутках нашої неньки, Костя ніколи не боявся їхати будь-куди", - йдеться у повідомленні.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну загиблий воїн займався документуванням наслідків війни та протидією окупації.

Костянтин Гузенко доєднався до лав 35-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського. На момент смерті йому було 28 років.

Логвиненко додав, що місце та дату поховання повідомлять згодом.

  • 11 вересня підтвердили загибель актора львівських театрів Андрія Синишина на фронті. Він загинув 16 квітня 2025 року і до цього вважався зниклим безвісти.
Новини
Культура
Україна
Війна з Росією
Військові новини
ЗСУ загиблі
