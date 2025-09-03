"Ніяких принижень і цькування": у Верховній Раді відреагували на скандал, коли учнів не пускали до школи через шорти

Відповідна інформація та відео були оприлюднені у соцмережах.

Як зазначили користувачі соцмережі, йдеться про гімназію №109 ім. Т.Г. Шевченка. Батьки учнів кажуть, що їхніх дітей не пропускала до навчального закладу особисто директорка школи. Вона вимагала повернутись додому та переодягнутись у "відповідний одяг". Працівниця наукової установи зачинила ворота і не пропускала на територію дітей, які прийшли у шортах. З відео видно, що учні в цей час стояли розгублені, а деякі, не стримавши емоцій, плакали. Така поведінка батьків обурила, вони викликали поліцію.

"Школа належить не їм, а власне має забезпечити освітній процес"

Що робити у таких випадках батькам та учням і наскільки правомірні дії педагогів, Еспресо запитав у народного депутата, члена комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій, Ростислава Павленка.

"Навчання дитини й надання їй освітніх послуг повинні мати пріоритет над усім іншим. Позбавлення її такої можливості, як на мене, не можна виправдати ніякими умовами дрескоду чи якимись іншими додатковими вимогами, які прямо і безпосередньо не впливають на конституційний обов'язок держави – надати дітям освіту", – прокоментував ситуацію Павленко.

Аби уникнути подібних випадків у майбутньому, член освітнього комітету ВРУ радить батьківським комітетам контролювати такі нюанси й говорити про це з адміністрацією школи.

"В кожній школі на зборах, очевидно, ухвалюють рішення щодо вигляду і дрескоду учнів, там ці питання треба підіймати. Я б тут порадив батькам бути більш активними й пояснювати адміністрації, що школа належить не їм, а власне має забезпечити освітній процес. І освіта – це не лише передача знань. Це також і формування гідності, відчуття громадянства. Вважаю таку поведінку представників освіти – через приниження і недопуску – неприпустимою. Потрібно в межах школи звернути на це увагу керівництва і все-таки проговорити, що такі речі не можуть бути підставою для того, аби дитину не пускати в школу", – зазначив парламентар.

Він додає, що у нинішній час навчальні заклади мають багато у чому завдячувати допомозі й підтримці батьків, які вони надають для комфортного навчального процесу. Тому батьки можуть мати вплив на життя школи, в тому числі на шкільні правила.

"Переглядати одяг учнів, як на мене – це рудимент радянської системи, яка запозичена у пруської шкільної системи 18 століття. Це глибоко вторинне, якщо говорити, чим насправді має бути школа, в якій йде передача знань і формування громадянина. І ці вимоги дирекції точно не мають іти через приниження, точно не через таку казенщину. Дуже раджу батькам ці питання піднімати, тим більше у такій ситуації, де зараз, на жаль, від допомоги батьків багато залежить і щодо забезпечення школи та підтримки її в тому числі. Частиною цього порозуміння мала б бути повна відмова шкільних адміністрацій від кроків, які принижують дитину. Недопуск цькування перед однолітками й такі подібні речі, це неприпустимо. Дитина не має страждати", – підсумував він.

Що про інцидент з шортами каже освітня омбудсменка

На ситуацію в столичній гімназії відреагували на сторінці освітнього омбудсмена.

Там підтвердили, що йдеться саме гімназію №109 ім. Т.Г. Шевченка у Києві, а заявники повідомили, що відсторонення від занять здійснювала директор закладу освіти.

"Дитина була одягнута в класичні котонові шорти світлого кольору, біла футболка та сорочка. Вона (директор) заявила, що "школа – це не пляж" та не допустила дитину до занять, вимагаючи повернутися додому та переодягнутися. Моя дитина була у паніці та в сльозах змушена телефонувати мені. Дирекція фактично випровадила дитину за межі території ліцею не забезпечивши супровід і без урахування віку та безпеки дитини", – процитували одне зі звернень на сторінці Освітнього омбудсмена.

У ще одному зверненні батьки крім іншого наголошують, що до їхніх дітей здійснювали психологічний тиск.

"Аргументуючи внутрішніми правилами ліцею, директорка фізично не пускала дітей, діти без супроводу дорослих відправлялися додому. Окремо варто зважати й на психологічний аспект: коли дітей при всіх не пускають до школи через одяг, це є формою публічного приниження та зайвого стресу, що також порушує їхнє право на безпечне освітнє середовище та повагу до гідності".

Як наголосила освітня омбудсменка Надія Лещик, що ані статут школи, ані положення про шкільну форму не мають вищої сили, ніж закон.

"Жодним нормативним документом не передбачено обов’язкове носіння шкільної форми. Тому ця вимога, наведена у статутах, є незаконною. А положення про обов’язкову шкільну форму є незаконним документом, який не має юридичної сили.

Наголошую, що відсторонення від занять і направлення дитини для переодягання під час освітнього процесу (у частині областей навчальний рік розпочався з тривалих повітряних тривог) не лише порушує її право на освіту, а й призводить до загрози життю та здоров'ю дитини", – заявила Лещик.

Вона закликала педагогів та адміністрацію закладів освіти припинити заходи щодо перевірки одягу учнів та зосередити увагу на питаннях їх безпеки. У Офісі освітнього омбудсмена додали, що будуть вживати відповідних заходів реагування.

Прозвітували про призначення службового розслідування щодо інциденту в управлінні освіти та інноваційного розвитку.

"Управління освіти та інноваційного розвитку Печерської районної в місті Києві державної адміністрації повідомляє, що подібна поведінка є неприпустимою та приносить свої вибачення учням та їх батькам за інцидент, що стався. З метою всебічного та об’єктивного з’ясування обставин, управлінням освіти розпочато службове розслідування", – йдеться у повідомленні на сторінці в соцмережі.

Це, до слова, не єдиний такий випадок у цьому новому навчальному році про який стало відомо. Ще один подібний вчинок директорки описують у соцмережі, який стався в Одесі, в одному з ліцеїв. Там, за словами батьків, директорка ходила по класах і також перевіряла одяг учнів, якщо їй не подобався, принижувала.