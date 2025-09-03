Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Суспільство "Ніяких принижень і цькування": у Верховній Раді відреагували на скандал, коли учнів не пускали до школи через шорти

"Ніяких принижень і цькування": у Верховній Раді відреагували на скандал, коли учнів не пускали до школи через шорти

Тетяна Яворська
3 вересня, 2025 середа
18:42
Суспільство діти канікули

Навчальний рік лише почався, а шкільні скандали вже у розпалі. Так 2 вересня у одній із гімназій Печерського району Києва директорка школи стояла на вході до навчального закладу та не пропускала учнів, які прийшли до школи у шортах

Зміст

Відповідна інформація та відео були оприлюднені у соцмережах.

Як зазначили користувачі соцмережі, йдеться про гімназію №109 ім. Т.Г. Шевченка.  Батьки учнів кажуть, що їхніх дітей не пропускала до навчального закладу особисто директорка школи. Вона вимагала повернутись додому та переодягнутись у "відповідний одяг". Працівниця наукової установи зачинила ворота і не пропускала на територію дітей, які прийшли у шортах. З відео видно, що учні в цей час стояли розгублені, а деякі, не стримавши емоцій, плакали. Така поведінка батьків обурила, вони викликали поліцію. 

"Школа належить не їм, а власне має забезпечити освітній процес"

Що робити у таких випадках батькам та учням і наскільки правомірні дії педагогів, Еспресо запитав у народного депутата, члена комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій, Ростислава Павленка.

"Навчання дитини й надання їй освітніх послуг повинні мати пріоритет над усім іншим. Позбавлення її такої можливості, як на мене, не можна виправдати ніякими умовами дрескоду чи якимись іншими додатковими вимогами, які прямо і безпосередньо не впливають на конституційний обов'язок держави – надати дітям освіту", – прокоментував ситуацію Павленко.

Аби уникнути подібних випадків у майбутньому, член освітнього комітету ВРУ радить батьківським комітетам контролювати такі нюанси й говорити про це з адміністрацією школи.

"В кожній школі на зборах, очевидно, ухвалюють рішення щодо вигляду і дрескоду учнів, там ці питання треба підіймати. Я б тут порадив батькам бути більш активними й пояснювати адміністрації, що школа належить не їм, а власне має забезпечити освітній процес. І освіта – це не лише передача знань. Це також і формування гідності, відчуття громадянства. Вважаю таку поведінку представників освіти – через приниження і недопуску – неприпустимою. Потрібно в межах школи звернути на це увагу керівництва і все-таки проговорити, що такі речі не можуть бути підставою для того, аби дитину не пускати в школу", – зазначив парламентар.

Він додає, що у нинішній час навчальні заклади мають багато у чому завдячувати допомозі й підтримці батьків, які вони надають для комфортного навчального процесу. Тому батьки можуть мати вплив на життя школи, в тому числі на шкільні правила.

"Переглядати одяг учнів, як на мене – це рудимент радянської системи, яка запозичена у пруської шкільної системи 18 століття. Це глибоко вторинне, якщо говорити, чим насправді має бути школа, в якій йде передача знань і формування громадянина. І ці вимоги дирекції точно не мають іти через приниження, точно не через таку казенщину. Дуже раджу батькам ці питання піднімати, тим більше у такій ситуації, де зараз, на жаль, від допомоги батьків багато залежить і щодо забезпечення школи та підтримки її в тому числі. Частиною цього порозуміння мала б бути повна відмова шкільних адміністрацій від кроків, які принижують дитину. Недопуск цькування перед однолітками й такі подібні речі, це неприпустимо. Дитина не має страждати", – підсумував він.

Що про інцидент з шортами каже освітня омбудсменка

На ситуацію в столичній гімназії відреагували на сторінці освітнього омбудсмена.

Там підтвердили, що йдеться саме гімназію №109 ім. Т.Г. Шевченка у Києві, а заявники повідомили, що відсторонення від занять здійснювала директор закладу освіти.

"Дитина була одягнута в класичні котонові шорти світлого кольору, біла футболка та сорочка. Вона (директор) заявила, що "школа – це не пляж" та не допустила дитину до занять, вимагаючи повернутися додому та переодягнутися. Моя дитина була у паніці та в сльозах змушена телефонувати мені. Дирекція фактично випровадила дитину за межі території ліцею не забезпечивши супровід і без урахування віку та безпеки дитини", – процитували одне зі звернень на сторінці Освітнього омбудсмена.

У ще одному зверненні батьки крім іншого наголошують, що до їхніх дітей здійснювали психологічний тиск.

"Аргументуючи внутрішніми правилами ліцею, директорка фізично не пускала дітей, діти без супроводу дорослих відправлялися додому. Окремо варто зважати й на психологічний аспект: коли дітей при всіх не пускають до школи через одяг, це є формою публічного приниження та зайвого стресу, що також порушує їхнє право на безпечне освітнє середовище та повагу до гідності".

Як наголосила освітня омбудсменка Надія Лещик, що ані статут школи, ані положення про шкільну форму не мають вищої сили, ніж закон.

"Жодним нормативним документом не передбачено обов’язкове носіння шкільної форми. Тому ця вимога, наведена у статутах, є незаконною. А  положення про обов’язкову шкільну форму є незаконним документом, який не має юридичної сили.

Наголошую, що відсторонення від занять і направлення дитини для переодягання під час освітнього процесу (у частині областей навчальний рік розпочався з тривалих повітряних тривог) не лише порушує її право на освіту, а й призводить до загрози життю та здоров'ю дитини", – заявила Лещик.

Вона закликала педагогів та адміністрацію закладів освіти припинити заходи щодо перевірки одягу учнів та зосередити увагу на питаннях їх безпеки. У Офісі освітнього омбудсмена додали, що будуть вживати відповідних заходів реагування.

Прозвітували про призначення службового розслідування щодо інциденту в управлінні освіти та інноваційного розвитку.

"Управління освіти та інноваційного розвитку Печерської районної в місті Києві державної адміністрації повідомляє, що подібна поведінка є неприпустимою та приносить свої вибачення учням та їх батькам за інцидент, що стався. З метою всебічного та об’єктивного з’ясування обставин, управлінням освіти розпочато службове розслідування", – йдеться у повідомленні на сторінці в соцмережі.

Це, до слова, не єдиний такий випадок у цьому новому навчальному році про який стало відомо. Ще один подібний вчинок директорки описують у соцмережі, який стався в Одесі, в одному з ліцеїв. Там, за словами батьків, директорка ходила по класах і також перевіряла одяг учнів, якщо їй не подобався, принижувала.

Теги:
Статті
Новини
Наука
Україна
освіта
новини Києва
Читайте також:
Ілля Вітюк
Автор Ольга Бабишена
2 вересня, 2025 вiвторок
Бригадному генералу СБУ Вітюку оголосили підозру в незаконному збагаченні. У Службі безпеки заявляють про вибіркове правосуддя з боку НАБУ та САП
Автор Марина Клюєва
1 вересня, 2025 понедiлок
У Радянському Союзі робили так, щоб тобі зі своїм іменем було незручно жити, - письменниця Кузнєцова
Волгоградський НПЗ
Автор Віталій Бесараб
31 серпня, 2025 неділя
"Росіяни не поспішають відновлювати знищені НПЗ": експерт Омельченко назвав причину
Київ
+21.5°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.12
    Купівля 41.12
    Продаж 41.6
  • EUR
    Купівля 47.89
    Продаж 48.55
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, середа
3 вересня
20:15
Дональд Трамп
Трамп пообіцяв Навроцькому не виводити американські війська з Польщі
20:14
Ексклюзив
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Підтвердження того, що ЗСУ контратакують на багатьох напрямках, - Згурець про звільнення Новоекономічного та Удачного
20:13
Оновлено
на фото президент України Володимир Зеленський
Зеленський прибув до Франції та зустрівся з Макроном
20:02
OPINION
Східна Європа. Що залишиться від старого порядку і що зміниться?
19:51
Ексклюзив
Сі Цзіньпін літак
Китай веде свою війну проти світу руками Путіна і Кіма, - політолог Горбач
19:48
Дональд Трамп
Трамп порадив журналісту знайти іншу роботу через запитання про бездіяльність щодо Путіна
19:12
У Дії запустили першого у світі національного ШІ-асистента, який надає держпослуги
19:09
фейк
"Зґвалтування, вбивство цивільного, мародерство": ЦПД попередив про фейк РФ, щодо українських військових на Курщині
19:04
Піт Геґсет
Трамп доручив Пентагону підготуватися до стримування РФ та КНР, - Геґсет
18:44
Оновлено
російський диктатор Володимир Путін
Путін запропонував Зеленському зустрітися у Москві. У МЗС України відреагували
18:39
Ексклюзив
Від ударів по енергетиці росіяни перейшли до атак на технологічно небезпечні об'єкти, як у Калуші, - експерт Сунгуровський
18:22
Оновлено
Міністр оборони Великої Британії Гілі зустрівся у Києві зі Шмигалем та Будановим
18:16
Ексклюзив
Данило Гетманцев
Оподатковувати криптоактиви будуть за зразком цінних паперів, держбюджет зможе отримати 14-15 млрд грн, - Гетманцев
18:00
Аналітика
солдати США
Іноземні ПВК – це не бойовики, які за нас воюватимуть: чим вони відрізняться від найманців та чому Україні потрібні власні приватні військові компанії
18:00
OPINION
Шостий Інтернаціонал і залізна завіса
17:50
Володимир Зеленський
Україна отримає додаткову систему ППО від нордичних країн і Балтії
17:38
Ексклюзив
на фото Верховна Рада України
Нардепка Янченко розкрила деталі нового закону, який дозволить тимчасово бронювати працівників із неналежно оформленими військово-обліковими документами
17:36
Путін в Кремлі
Путін зажадав від України скасувати воєнний стан та провести референдум для розв'язання територіальних питань
17:27
Дональд Трамп
Трамп може долучитися до засідання "Коаліції охочих" 4 вересня, - речник німецького уряду
17:21
Ексклюзив
Роман Костенко
Вбивця Парубія планував отримати гроші за замовлення від спецслужб РФ і втекти за кордон, - Костенко
17:07
Аналітика
винищувач F-16
Як Україні досягти в російсько-українській війні переваги у небі
17:01
Ексклюзив
Анонс багатополярного світу та посилення співробітництва з Росією й Індією: що обговорювали на полях саміту ШОС у Китаї
17:00
Ексклюзив
Дональд Трамп, саміт НАТО в Гаазі
Трамп у досить специфічний спосіб переконав Європу взяти на себе більше відповідальності за власну безпеку, - польський експерт Матерняк
16:46
Огляд
У Польщі зростає політична напруга: як візит Навроцького до Трампа загострив конфлікт з урядом Туска. Пояснюємо
16:44
Володимир Зеленський
"Сьогодні або днями": Зеленський анонсував розмову із Трампом
16:24
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
16:21
ЗСУ
З початку доби на фронті зафіксували 58 боїв: найгарячіше – на Покровському напрямку
16:20
Євробачення-2026: в Україні розпочався прийом заявок на Нацвідбір
16:09
Ексклюзив
"Зараз ми почуваємося досить упевнено": експерт Харченко про стан енергетики
16:03
OPINION
Нова мета Росії — знищити патріотів
15:59
Оновлено
Росія атакувала Україну дронами та ракетами: у Хмельницькому загинув чоловік, є постраждалі на Кіровоградщині
15:58
Новини компаній
Сонячна батарея, IDS Ukraine
Енергетична незалежність закладів освіти на Полтавщині: ініціатива Миргородського заводу мінеральних вод рятує від блекаутів
15:45
зброя зі стрічкою-прапором
Зеленський підписав закони про запуск Defence City: що це означає для виробників озброєння та військової техніки
15:42
Україна Польща
Польща посилить правила отримання соцзабезпечення для іноземців та розширить захист для українців
15:21
У Києві викрили адвокатку та її спільників, які виготовляли військовозобовʼязаним фіктивні психіатричні діагнози
14:40
Оновлено
Сили Оборони відкинули росіян поблизу Товстого на Донеччині, - DeepState
14:35
російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор
У Фінляндії знайшли в онлайн-оголошення про продаж бронежилета російського полоненого: розпочато розслідування
14:09
мобілізація в Україні
В ОП заявили, що мобілізацію не скасують ще певний час навіть після припинення вогню
14:06
OPINION
Про наш мінімальний порядок денний
13:58
OPINION
У китайсько-російському меморандумі щодо будівництва "Сили Сибіру-2" є й позитиви
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV