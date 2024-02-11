Новий командувач ТрО Плахута керував "Беркутом" і Внутрішніми військами МВС під час розбирання барикад Євромайдану, - ЗМІ

Про це повідомляє hromadske.

Зокрема, підтвердженням цьому є відео, зняте 10 грудня 2013 року, коли правоохоронці повністю зачистили від барикад Євромайдану вулиці, прилеглі до Адміністрації президента.

Тоді Ігор Плахута був начальником управління Південного територіального командування внутрішніх військ МВС.

На відео у розмові з журналісткою Анастасією Станко він каже, що його підлеглі "силу не застосовували".

"Я вважаю, що справилися, ми силу не застосовували", - зазначив Плахута.

"Ні на одному з майданчиків?" - перепитала його Станко.

"Ні на одному", - сказав Ігор Плахута.

При цьому він скаржився, що мітингувальники нібито кидали палиці у співробітників МВС.

"Співробітник "Беркуту" отруївся газом, який проти нього застосували мітингувальники. Один військовослужбовець постраждав у тисняві. Діагноз йому встановлять пізніше", - додав він у коментарі "Українській правді". Також, за його словами, для розчищання вулиць, прилеглих до адміністрації президента, залучили близько 400 військовослужбовців внутрішніх військ і "Беркута". Подив у майданівців Лідер організації "Національний спротив", учасник Революції Гідності та війни з Росією Олексій Свинаренко (Сталкер) здивований таким призначенням. "Деякі кадрові зміни у війську я ніяк не можу зрозуміти. Як на мене, того, хто давав наказ своїм бійцям розганяти Майдан, ставити керувати ТрО, яка фактично була створена з добровольців, є нічим іншим як жестом приниження суспільства. У війську безліч інших посад, могли б його поставити очолити ВСП (Військову службу правопорядку, - ред.) або ж залишити на тій посаді, на якій він і був", - написав Свинаренко у себе в ТГ-каналі.