Новий командувач ТрО Плахута керував "Беркутом" і Внутрішніми військами МВС під час розбирання барикад Євромайдану, - ЗМІ
Ігор Плахута, якого 11 лютого 2024 року президент Зеленський призначив командувачем Сил територіальної оборони ЗСУ, під час розгону учасників Революції Гідності та демонтажу їхніх наметів і барикад керував "Беркутом" та Внутрішніми військами МВС
Про це повідомляє hromadske.
Зокрема, підтвердженням цьому є відео, зняте 10 грудня 2013 року, коли правоохоронці повністю зачистили від барикад Євромайдану вулиці, прилеглі до Адміністрації президента.
Тоді Ігор Плахута був начальником управління Південного територіального командування внутрішніх військ МВС.
На відео у розмові з журналісткою Анастасією Станко він каже, що його підлеглі "силу не застосовували".
"Я вважаю, що справилися, ми силу не застосовували", - зазначив Плахута.
"Ні на одному з майданчиків?" - перепитала його Станко.
"Ні на одному", - сказав Ігор Плахута.
При цьому він скаржився, що мітингувальники нібито кидали палиці у співробітників МВС.
- 11 лютого президент України Володимир Зеленський призначив командувачів сухопутних військ, об'єднаних сил, десантно-штурмових військ і сил ТрО.
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