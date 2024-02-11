Зеленський призначив командувачів сухопутних військ, об'єднаних сил, ДШВ і сил ТрО
11 лютого президент України Володимир Зеленський призначив командувачів сухопутних військ, об'єднаних сил, десантно-штурмових військ і сил ТрО
Про це йдеться в указах на сайті президента.
Сухопутні війська
Президент призначив генерал-лейтенанта Павлюка Олександра Олексійовича командувачем Сухопутних військ Збройних Сил України.
Об'єднані сили
Зеленський звільнив Наєва Сергія Івановича з посади командувача об'єднаних сил ЗСУ та призначив на цю посаду Содолю Юрія Івановича.
Десантно-штурмові війська
Президент призначив Скибюка Ігоря Анатолійовича командувачем Десантно-штурмових військ ЗСУ після того, як звільнив з цієї посади Миргородського Максима Вікторовича.
Сили територіальної оборони
Указом президент зеленський призначив Плахуту Ігоря Вікторовича командувачем Сил територіальної оборони ЗСУ.
- Президент України Володимир Зеленський призначив заступників головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського та заступників начальника Генштабу ЗСУ Анатолія Баргилевича.
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