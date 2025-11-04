Новий нардеп від "Слуги народу" Дмитро Слинько склав присягу
У вівторок, 4 листопада, у Верховній Раді склав присягу новий народний депутат від фракції "Слуга народу" Дмитро Слинько
Про це стало відомо з пленарного засідання Верховної Ради.
На сайті парламенту зазначається, що Дмитро Слинько набув повноважень народного депутата, адже був наступним кандидатом у виборчому списку партії.
Він отримав депутатський мандат замість Анни Колісник, яка достроково залишила парламент після отримання підозри від НАБУ у внесенні недостовірних даних до декларації.
Що відомо про нового нардепа
До початку політичної кар’єри Слинько був журналістом та редактором кількох українських медіа, серед яких "UA: Перший", "Фокус" і "Кореспондент".
У 2019 році Дмитро Слинько балотувався до Верховної Ради за списком партії "Слуга народу" під №151, проте не потрапив до Ради. Згодом долучився до команди депутатки Євгенії Кравчук як помічник і працював у структурі партії.
Центральна виборча комісія 28 жовтня 2025 року визнала Дмитра Слинька обраним народним депутатом.
Чому Анна Колісник достроково склала мандат
У жовтні 2022 року НАБУ та САП повідомили про підозру нардепці від партії "Слуга Народу" Анні Колісник в декларуванні недостовірних відомостей до е-декларації на понад 4 млн грн.
У березні наступного року Вищий антикорупційний суд визнав народну депутатку винною у поданні недостовірних відомостей у декларації. Суд призначив їй штраф, однак звільнив від покарання через сплив строку давності.
У травні 2025 року Колісник сама подала заяву про складання мандата. Верховна Рада достроково припинила її повноваження 21 жовтня 2025 року.
