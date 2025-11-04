Новий нардеп від "Слуги народу" Дмитро Слинько склав присягу

Про це стало відомо з пленарного засідання Верховної Ради.

На сайті парламенту зазначається, що Дмитро Слинько набув повноважень народного депутата, адже був наступним кандидатом у виборчому списку партії.

Він отримав депутатський мандат замість Анни Колісник, яка достроково залишила парламент після отримання підозри від НАБУ у внесенні недостовірних даних до декларації.

Що відомо про нового нардепа

До початку політичної кар’єри Слинько був журналістом та редактором кількох українських медіа, серед яких "UA: Перший", "Фокус" і "Кореспондент".

У 2019 році Дмитро Слинько балотувався до Верховної Ради за списком партії "Слуга народу" під №151, проте не потрапив до Ради. Згодом долучився до команди депутатки Євгенії Кравчук як помічник і працював у структурі партії.

Центральна виборча комісія 28 жовтня 2025 року визнала Дмитра Слинька обраним народним депутатом.

Чому Анна Колісник достроково склала мандат

У жовтні 2022 року НАБУ та САП повідомили про підозру нардепці від партії "Слуга Народу" Анні Колісник в декларуванні недостовірних відомостей до е-декларації на понад 4 млн грн.

У березні наступного року Вищий антикорупційний суд визнав народну депутатку винною у поданні недостовірних відомостей у декларації. Суд призначив їй штраф, однак звільнив від покарання через сплив строку давності.

У травні 2025 року Колісник сама подала заяву про складання мандата. Верховна Рада достроково припинила її повноваження 21 жовтня 2025 року.