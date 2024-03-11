"Новий розділ": ексречник МЗС Ніколенко став генконсулом України в Торонто

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Новий розділ. Нова відповідальність. Нові можливості просувати інтереси України та українців і наближати Перемогу", - йдеться у повідомленні.

Ніколенко подякував очільнику МЗС Дмитру Кулебі та президенту Володимиру Зеленському за довіру.