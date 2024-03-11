"Новий розділ": ексречник МЗС Ніколенко став генконсулом України в Торонто
У понеділок, 11 березня, колишній речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко отримав нову посаду генерального консула України в Торонто
Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
"Новий розділ. Нова відповідальність. Нові можливості просувати інтереси України та українців і наближати Перемогу", - йдеться у повідомленні.
Ніколенко подякував очільнику МЗС Дмитру Кулебі та президенту Володимиру Зеленському за довіру.
- Двома днями раніше посадовець оголосив про завершення роботи речника міністерства закордонних справ України. На цій посаді Ніколенко відпрацював 3,5 роки.
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